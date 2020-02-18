أبرز التطبيقات للاستماع إلى الموسيقى مجانًا على أجهزة أندرويد

معظم تطبيقات بث الموسيقى الموجودة في الساحة الآن نجدها تتطلب دفع اشتراك شهري للاستماع والوصول لمكتبة الموسيقى الخاصة بها، أو دفع مبلغ معين لتنزيل الأغاني، ولكن بالرغم من هذا لا يزال هناك الكثير من التطبيقات التي تتيح لك الاستماع إلى الموسيقى مجانًا خاصةً إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

فيما يلي أبرز التطبيقات التي تتيح لك الاستماع الموسيقى مجانًا على أجهزة أندرويد:

تطبيقات بث الموسيقى:

يعتقد الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية أن تطبيقات بث الموسيقى تطلب اشتراكًا للاستماع إلى محتواها، وهذا الأمر صحيح إذا كنت تريد الاستماع إلى الألبومات أو الأغاني الحديثة ذات الشعبية الكبيرة، ولكن إذا كنت فقط تبحث عن أغاني يمكن الاستماع إليها طوال الوقت. فإليك تقدم لك الكثير منها.

توفر تطبيقات مثل: Pandora، وAmazon Music، وSpotify، وApple Music، والكثير من التطبيقات الأخرى الاستماع إلى الموسيقى بشكل مجاني تمامًا، فقط يجب أن يكون لديك الاستعداد للاستماع لبعض الإعلانات.

تطبيقات راديو الإنترنت:

هناك أيضًا العشرات من تطبيقات الراديو المجانية على الإنترنت، مثل: TuneIn، وiHeartRadio، وRadio Garden والتي تتيح لك الاستماع للموسيقى عبر محطات الراديو من جميع أنحاء العالم. ولكنك لن تكون قادرًا على اختيار الأغنية أو الفنان، فقط سيكون أمامك اختيار محطة الراديو.

بعض تطبيقات الراديو تتيح لك الاستماع لعدد كبير من محطات الراديو بحسب النوع أو الموقع، بينما البعض الآخر يحتوي فقط على عدد محدود من محطات الراديو، ومعظمها تقدم إعلانات، والتي ستقطع أحيانًا الموسيقى لتشغيلها.

تطبيق Soundcloud:

على الرغم من شهرته كتطبيق للتدوينات الصوتية، إلا أن تطبيق وموقع (ساوند كلاود) SoundCloud يعتبر في الواقع منصة رائعة لاكتشاف الموسيقى الجديدة. وهناك الكثير من الفنانين المشهورين يقدمون أغانيهم الجديدة على التطبيق، لكن معظمهم يطلب منك استخدام الإصدار المدفوع للاستماع إلى أعمالهم.

تطبيق يوتيوب:

منصة يوتيوب لديها تطبيق لبث الموسيقى يُطلق عليه (يوتيوب ميوزك) Youtube Music، ولكن يمكنك أيضًا الاستماع للموسيقى المجانية عبر منصة يوتيوب سواء عبر التطبيق على الهاتف الذكي أو باستخدام موقع الويب.

كل ما عليك فعله هو التوجه لمنصة يوتيوب، وكتابة عبارة: (بث موسيقى مجانية مباشرة) Free Music live Stream في مربع البحث، وستجد أمامك العشرات من القنوات التي تقدم خدمات بث الموسيقى المباشرة المجانية في جميع الفئات والتصنيفات.