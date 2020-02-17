أعلنت سامسونج خلال الأسبوع الماضي عن تشكلية هواتف Galaxy S20 الجديدة، والتي تتميز بدعمها للعديد من الميزات القوية، مثل: مستشعرات صور أكثر دقة، والشاشة ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وغير ذلك الكثير، وهو ما يجعلها تتفوق على أحدث هواتف آيفون من آبل.

ومع ذلك؛ تجدر الإشارة إلى أن هواتف سامسونج الجديدة أغلى من هواتف آبل، حيث يبدأ سعر هاتف Galaxy S20 من 1000 دولارِِ، بينما يبدأ سعر هاتف iPhone 11 من 700 دولارِِ فقط.

فيما يلي 8 ميزات تتفوق بها هواتف Galaxy S20 على هواتف iPhone 11:

1- شاشات أكبر:

تأتي جميع هواتف Galaxy S20 الجديدة من سامسونج بشاشات أكبر من شاشات هواتف iPhone 11 الجديدة التي قدمتها آبل.

يأتي هاتف Galaxy S20 بشاشة مقاسها 6.2 بوصة، بينما يضم Galaxy S20 Plus شاشة بمقاس 6.7 بوصات، ويضم هاتف Galaxy S20 Ultra شاشة أكبر بمقاس 6.9 بوصات.

في حين يأتي هاتف iPhone 11 بشاشة مقاسها 6.1 بوصة، بينما يضم هاتف iPhone 11 Pro شاشة بمقاس 5.8 بوصات، ويضم هاتف iPhone 11 Pro Max الشاشة الأكبر بمقاس 6.5 بوصات.

2- شاشة بدون نتوء:

ابتداءً من هاتف iPhone X الذي صدر عام 2017؛ استبدلت آبل شاشة هواتفها التقليدية بشاشة ذات نتوء في الأعلى لتوفر مساحة للكاميرا الأمامية، وأجهزة استشعار التعرف على الوجه، وبعد ذلك بعامين؛ لا تزال هواتف iPhone 11 الأحدث تضم النتوء نفسه.

لكن سامسونج اتبعت نهجًا مختلفًا مع هواتف Galaxy S20 هذا العام وهواتف Galaxy S10 التي أطلقتها العام الماضي، حيث دمجت الكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، وأطلقت على الشاشة اسم “Infinity-O”.

3- مستشعرات كاميرا عالية الدقة:

تختلف الكاميرات الموجودة في هواتف سامسونج الجديدة كثيرًا عن تلك الموجودة في أحدث هواتف آيفون.

يأتي كل من Galaxy S20، وS20 Plus بكاميرا خلفية تتكون من عدسة ذات نطاق رؤية عريض جدًا بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل أيضًا، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى أن هاتف S20 Plus يضم عدسة رابعة لاستشعار العمق.

ولكن هاتف Galaxy S20 Ultra هو الأكثر تميزًا من حيث الكاميرا، حيث يأتي مزودًا بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ عدسة بزاوية عريضة بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة لاستشعار العمق.

في حين يأتي هاتف iPhone 11 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات كلاهما بدقة 12 ميجابكسل، أما طرازي iPhone 11 Pro فيأتيان بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من العدسات نفسها الموجودة في iPhone 11 بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافي إضافية بدقة 12 ميجابكسل.

كما تختلف الكاميرا الأمامية الموجودة في هواتف سامسونج عن هواتف آبل حيث يضم هاتف S20 Ultra كاميرا بدقة 40 ميجابكسل، بينما الطرازان الآخران يضمان كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. في حين تضم هواتف آبل الثلاثة الكاميرا الأمامية نفسها بدقة 12 ميجابكسل.

4- الكاميرا تقدم تكبير عالي جدًا:

إضافة إلى وجود مستشعرات ذات دقة أعلى من هواتف آيفون، يمكن لكاميرا هواتف Galaxy S20 تقريب المشهد بمعدل أعلى.

تدعم الكاميرا قدرة تكبير مذهلة بفضل تقنية (Space Zoom) حيث يمكن تقريب المشهد حتى 30 مرة على هاتفي Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، بينما تتيح الكاميرا المقربة Telephoto على هاتف S20 Ultra التكبير بقدرة مذهلة تصل حتى 100 مرة.

في حين تقدم كاميرا iPhone 11 تقريب رقمي حتى 5 مرات، أما طرازي Pro فيقدمان تقريبًا بصريًا 2X وتقريب رقمي حتى 10 مرات فقط.

5- دعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G:

تدعم جميع هواتف سامسونج الجديدة اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل معالج Snapdragon 865 الجديد. في حين لا يدعم أي هاتف من آبل حتى الآن شبكات 5G، ولكن ذلك قد يتغير هذا العام، فمن المتوقع أن يدعم إصدار واحد على الأقل من هواتف iPhone 12 القادمة اتصال شبكات الجيل الخامس.

6- مساحة تخزين داخلية أكبر:

تأتي جميع هواتف سامسونج الجديدة بسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، بينما تأتي هواتف iPhone 11 بسعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجابايت، والتي تعتبر أصغر سعة تخزين داخلية موجودة في الهواتف الرائدة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تدعم هواتف سامسونج زيادة مساحة التخزين الداخلية عبر بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرابايت، وهو أمر تفتقده هواتف آيفون.

7- شاشة مع معدل تحديث 120 هرتزًا:

يمكنك زيادة معدل تحديث الشاشة في هواتف Galaxy S20 إلى 120 هرتزًا، بينما يبلغ معدل تحديث الشاشة في هواتف آبل الجديدة 60 هرتزًا. ولا شك أن زيادة معدل التحديث يجب أن يجعل التنقل والتمرير على الشاشة أكثر سلاسة، وكذلك عرض الرسومات.

8- الشحن اللاسلكي العكسي:

توفر هذه الميزة لمستخدمي هواتف سامسونج Galaxy S20 وGalaxy S10 إمكانية شحن الأجهزة الأخرى مثل السماعات اللاسلكية والساعات الذكية بواسطة الهاتف من خلال وضعها على الجهة الخلفية له. في حين أن هواتف آبل لا تدعم هذه الميزة.