هناك الكثير من الأجهزة اللوحية المناسبة للأطفال، والتي تساعدهم على إشباع فضولهم وتنمية مواهبهم واكتشاف العالم من حولهم، لذا وبدلًا من محاولة إبقاء الأطفال بعيدين عن الأجهزة الذكية، يمكنك الإستثمار في شراء أحد هذه الأجهزة المصممة خصيصًا لهم.

فيما يلي 5 من أبرز الأجهزة اللوحية المصممة خصيصًا للأطفال:

1- Kurio Tab Connect:

يعتبر جهاز Kurio Tab Connect من أهم الأجهزة اللوحية التي يمكن شراؤها لطفلك، حيث يتميز بعناصر تحكم للوالدين تتيح لك إدارة التطبيقات والمواقع التي يراها طفلك، وتعيين حدود زمنية لفترة تصفح الطفل، وضبط مستوى الصوت، وإيقاف تشغيل الجهاز اللوحي عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي، وإنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات تعريف فرعية مختلفة.

يأتي الجهاز بشاشة 7 بوصات، وبدقة 600×1024 بكسلًا، وبطارية تبلغ سعتها 2580 ميلّي أمبير/الساعة تدوم لسبع ساعات عمل، ويعمل الجهاز بمعالج رباعي النوى مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 16 جيجابايت، يمكن زيادتها حتى 32 جيجابايت من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SD.

2- Amazon Fire HD 8 Kids Edition:

يعتبر جهاز Fire HD 8 Kids Edition من أمازون أحد أفضل الحواسيب اللوحية المتاحة للأطفال بفضل الميزات التي يقدمها والسعر المناسب، حيث يقيد الجهاز محتوى الأطفال حسب العمر، مما يعني أنك لن تقلق من مشاهدتهم لمحتوى غير لائق على يوتيوب.

يأتي الجهاز بشاشة 8 بوصات، وبدقة 1280 × 800 بكسلًا، ويعمل بمعالج رباعي النوى، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت عبر بطاقات microSD، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات، ونظام تشغيل أمازون Fire OS. وكاميرات أمامية وخلفية بدقة 2 ميجابيسكل، ومنفذ سماعة رأس تقليدي ومكبرات صوت استريو.

يأتي هذا الجهاز بشاشة 7 بوصات، وبدقة 600×1024 بكسلًا، ومساحة تخزين بسعة 8 جيجابايت، وكاميرا بدقة 2 ميجابسكل، ويعمل بنظام تشغيل Brio OS، وبطارية تدوم 6 ساعات، مع قلم متصل وشاشة مقاومة للكسر، وحامل حماية ضد الصدمات يجعله مناسبًا لاستخدام لأطفال الصغار.

يساعد هذا الجهاز لأطفال على صقل مهاراتهم في جوانب مختلفة مثل: الرياضيات والقراءة والموسيقى والألغاز والفنون الإبداعية، وذلك بفضل مجموعة واسعة من التطبيقات المعروضة في مركز تطبيقات LeapFrog.

يأتي هذا الجهاز بشاشة 10 بوصات، بدقة 800×1280 بكسلًا، ومساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 128 جيجابايت من خلال بطاقات microSD، ويعمل بنظام التشغيل Android 8.1، وبطارية بسعة 4000 ميلّي أمبير/الساعة. ولوحة مفاتيح منفصلة.

كما يضم عناصر تحكم للوالدين تتيح لهما إدارة التطبيقات التي يستعملها الأطفال والتحكم في وقت الشاشة والتأكد من أنهم يتصفحون مواقع ويب آمنة. ويمكن ضبط إعدادات الأمان أثناء نمو الطفل لتقديم محتوى مصمم خصيصًا لعمره.

يأتي هذا الجهاز بشاشة 8 بوصات بدقة 800×1280 بكسلًا، ومساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 256 جيجابايت بواسطة بطاقات microSD،ويعمل بنظام تشغيل Android 7.1، مع بطارية تبلغ سعتها 4450 ميلّي أمبير/الساعة تدوم 11 ساعة عمل.

يتميز الجهاز بقوة تحمله، مع هيكل مقاوم للصدمات والغبار، كما يمكنه مقاومة الماء لعمق يصل إلى 1.5 متر، بالإضافة إلى تحمل درجات الحرارة، وبطارية قابلة للاستبدال.

ولكن يجب عليك تنزيل تطبيق Kids Mode من على متجر جوجل بلاي، لمراقبة التطبيقات التي يقوم الأطفال بتنزيلها ، والتحكم في الحدود الزمنية للاستخدام.