15 سؤال من أدوبي لتحديد شخصيتك الإبداعية

تقدم أداة mycreativetype من أدوبي اختبار الأنواع الإبداعية في شخصيتك، حيث تقوم على اكتشاف العديد من الوجوه الإبداعية في الشخصية، واستنادًا إلى أبحاث علم النفس يقوم الاختبار بتقييم عاداتك واتجاهاتك الأساسية وطريقة تفكيرك وكيفية تصرفك وكيف ترى العالم، وذلك لمساعدتك في فهم شخصيتك الإبداعية بشكل أفضل، أجب عن الأسئلة الخمسة عشر وستحصل على فهم أعمق لذاتك، بالإضافة إلى نظرة ثاقبة حول كيفية تعظيم مواهبك الطبيعية ومواجهة التحديات.

عند الإجابة على الأسئلة المقدمة من أداة أدوبي يجب عليك التفكير قبل الإجابة، وذلك باعتبارها علامات تشير إلى إمكاناتك الإبداعية الكاملة، وعلى الرغم من وجود نوع أساسي واحد يصفك بشكل أفضل، يمكنك تغيير الأنواع في نقاط مختلفة بين حياتك الاجتماعية وحياتك المهنية، أو حتى في مراحل مختلفة من العملية الإبداعية.

يمكن القول إن الدراسة العلمية للعملية الإبداعية والشخصية الإبداعية على وجه التحديد قد أثارت أسئلة أكثر من الإجابات، حيث يتضمن الإبداع العديد من السمات والسلوكيات وأنماط التفكير المختلفة التي تجتمع في شخص واحد.

يقول علماء النفس إن الأشخاص المبدعين لديهم ميل لتجنب العادة والروتين، مما يعني أن المبدعين يتغيرون باستمرار، وغالبًا ما يشعرون بسوء فهم لأنهم ينظرون للعالم بشكل مختلف عن الآخرين، وفي الحقيقة فإن علم الأعصاب يُظهر أن أدمغة المبدعين مُوجَّهة بطريقة مختلفة، وذلك حسب وصف أدوبي للجانب الإبداعي في كل شخص.

تعمل الأداة بطريقة بسيطة جدًا، فبمجرد دخولك إلى mycreativetype.com اضغط على رز البدء الموجود في أسفل الشاشة وسيظهر لك السؤال الأول حيث يجب عليك تحديد إجابة من الإجابات الظاهرة أمامك، وتتكرر العملية حتى نهاية الأسئلة الخمسة عشر، وعند الانتقال من سؤال لآخر ستجد فاصل إبداعي مميز سينال إعجابك.

بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة ستظهر لك نوع شخصيتك الإبداعية في المقام الأول بالإضافة إلى بعض التفاصيل عن إجاباتك، كما يمكنك تحميل النتائج حيث تمنحك منصة أدوبي ملف يحوي على صور لوسائل التواصل الاجتماعي بالمقاسات المخصصة لكل منصة بالإضافة إلى مقطع فيديو وملف PDF يحوي معلومات شخصيتك الإبداعية، كما يمكنك مشاركة نتائجك على الشبكات الاجتماعية باستخدام الوسم #mycreativetype