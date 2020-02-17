أجهزة محمولة

هونر تحدد موعد الإعلان عن النسخة العالمية من Honor V30

هونر تحدد موعد الإعلان عن النسخة العالمية من Honor V30
1

كانت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية – تعتزم عقد حدث يوم الاثنين المقبل خلال (المؤتمر العالمي للجوال) MWC 2020، ولكن الحدث أُلغي بإلغاء المؤتمر نفسه.

والآن قررت هونر عقد حدث عبر الإنترنت في 24 شباط/ فبراير الجاري يُبثّ مباشرةً، وذلك بدلًا من الحدث المُلغى الذي كان سيستضيف الشركاء ووسائل الإعلام.

ووفقًا لبيان من الشركة، فإن الحدث سيُبث مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك: فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للشركة. وألمحت الرسائل التي أرسلتها الشركة إلى أن الحدث سيُكرَّس للإعلان عن “أحدث المنتجات والتقنيات”، دون الخوض في التفاصيل.

ويُتوقع أن تعلن هونر خلال الحدث – الذي سيُقام في الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة – عددًا من المنتجات، بما في ذلك النسخة العالمية من هاتف (هونر في30) Honor V30، وهاتف آخر باسم (هونر 9إكس برو) Honor 9X Pro، بالإضافة إلى حواسيب محمولة جديدة من سلسلة (ماجيك بوك) MagicBook.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

هونر تطلق HONOR 20 في الإمارات العربية المتحدة

أجهزة محمولة

ساعة MagicWatch 2 الجديدة تدعم نمط الحياة الصحي

أجهزة محمولة

هونر تطلق MagicWatch 2 في الإمارات

منوعات تقنية

حصاد 2019.. أبرز ما قدمته هواوي للمستخدمين خلال العام

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد