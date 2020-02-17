أخبار الإنترنت

هواتف آيفون تشارك في مكافحة تفشي فيروس كورونا

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وجدت الحكومة اليابانية طريقة جديدة لاستخدام التكنولوجيا في مكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث قدمت ألفي هاتف آيفون للركاب العالقين على متن السفينة السياحية المسماة Diamond Princess التابعة لشركة Princess Cruises الموضوعين في الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني.

وجاء ذلك بعد تأكيد وجود ما يقرب من 350 حالة إصابة بفيروس كورونا ضمن السفينة الموجودة قبالة سواحل اليابان، ويبلغ إجمالي عدد الركاب 2666 شخصًا، بينما يبلغ عدد أفراد الطاقم 1045 شخصًا، وجرى وضعهم جميعًا فى الحجر الصحي منذ أكثر من أسبوع.

وكان من المفترض أن تنتهي الرحلة التى استمرت أسبوعين منذ 10 أيام، لكن منذ أن عثر مسؤولو الصحة اليابانيون على عدة حالات من الفيروس بعد سحب القارب الى الميناء، فقد جرى عزلهم، مع الإبقاء عليهم على متن السفينة.

وحاول ركاب السفينة تنبيه وسائل الإعلام المحلية حول نقص الأدوية على متن السفينة، وتلقوا ألفي هاتف آيفون، أو واحد لكل مقصورة، بإذن من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية وشركة الاتصالات اليابانية سوفت بنك.

وجرى توزيع الهواتف المتضمنة تطبيقًا طبيًا طورته وزارة الصحة اليابانية ويسمح للأشخاص بطلب الدواء، وترتيب الاستشارات الطبية مع الأطباء، وتلقي المعلومات من مسؤولي الصحة.

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وكانت هناك حاجة إلى أجهزة آيفون المخدمة من قبل شركة سوفت بنك لأنه يتعذر على الهواتف المسجلة خارج اليابان الوصول إلى التطبيق واستخدام ميزة الدردشة للتواصل مع الأطباء.

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