فيسبوك: قواعد الاتحاد الأوروبي ستهدد الابتكار وحرية التعبير

حذرت شركة فيسبوك اليوم الاثنين من تهديد الابتكار وحرية التعبير، وذلك قبل إصدار مجموعة كبيرة من القواعد من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي، وفي الأشهر المقبلة لكبح جماح عمالة التقنية الأمريكية والشركات الصينية.

وعبرت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.5 مليار مستخدم نشيط شهريًا – عن مخاوفها في تقرير مفصل، وكان من المتوقع أن يؤكد الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) الرسالة الموجهة إلى رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي (مارجريث فيستجر)، ورئيس الصناعة لدى الاتحاد الأوروبي (تييري بريتون) في بروكسل اليوم الاثنين.

وفي إشارة إلى احتمال أن يُحمِّل الاتحاد الأوروبي شركات الإنترنت مسؤولية خطاب الكراهية وغيره من الكلام غير القانوني المنشور على منصاتهم، قالت فيسبوك: إن هذا يتجاهل طبيعة الإنترنت. وقالت الشركة في تقريرها: “مثل هذه المسؤولية ستخنق الابتكار وكذلك حرية التعبير للأفراد”. واقترحت أطرًا جديدةً يجب أن تكون متناسبة وضرورية.

وجاءت زيارة زوكربيرج إلى أوروبا في أعقاب زيارات الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية الأمريكية، بما في ذلك: (سوندار بيتشاي) من ألفابت – الشركة الأم لجوجل – و(براد سميث) من مايكروسوفت إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي.

وسيعلن كل من فيستجر وبريتون بعد غدٍ الأربعاء عن مقترحات تهدف إلى الحدث من هيمنة شركات فيسبوك، وجوجل، وأمازون على السوق. وسيقترحان أيضًا قواعد تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في القطاعات عالية الخطورة، مثل: الرعاية الصحية، والنقل.