أجهزة محمولة

سامسونج تنشر فيديو لمراحل إنتاج Galaxy Z Flip

سامسونج تنشر فيديو لمراحل إنتاج Galaxy Z Flip
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نشرت شركة سامسونج اليوم الاثنين مقطع فيديو يكشف عن مراحل إنتاج هاتفها القابل للطي الثاني (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، الذي حظي باستحسان أولي على الإنترنت.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في تدوينة: “أحدثت سامسونج إلكترونيكس ضجة في عالم التقنية عندما أطلقت نوعًا جديدًا من الأجهزة القابلة للطي، المصممة لتزويد المستخدمين بتجربة متنقلة أكثر مرونةً وملاءمةً، وذلك في أحدث حدث Unpacked لها في سان فرانسيسكو”.

وأضافت سامسونج: “اعتبارًا من 15 شباط/ فبراير، بيعت جميع وحدات (جالاكسي زد فليب) في كل بلد تقريبًا من البلدان ذات الإصدار الأول، بما في ذلك: فرنسا، وكوريا، وسنغافورة، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وهذه القائمة تنمو كل يوم”.

وكشفت سامسونج في مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة عن مراحل صناعة الهاتف، بما في ذلك اختبار قدرته على الطي، ثم اختبار مكوناتها، ثم الإعداد الأولي، ثم فحصه يدويًا من قبل العاملين في المصنع، ثم تعليبه وشحنه إلى متاجر التجزئة.

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يُشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي زد فليب) في 12 شباط/ فبراير الجاري، وقد لقي استحسان الكثير ممن جربه على الإنترنت، ولكن الهاتف لم يكن متينًا بما يكفي اختبار المتانة الذي أجرته قناة JerryRigEverthing الشهيرة.

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