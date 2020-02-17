تسريب صورة لهاتف من TCL مع شاشة قابلة للسحب

نشر موقع (سي نت) CNET اليوم الاثنين صورة لما قال إنه هاتف ذكي بتصميم مبتكر تعتزم شركة (تي سي إل) TCL إطلاق، وقد من المقرر الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي أُغلق بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال الموقع التقني: إن الهواتف القابلة للطي من أمثال (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip من سامسونج، و(ريزر) Razr من موتورولا ليست الطريقة الواحدة لجعل الهواتف المحمولة تضاعف حجم الشاشة خلال العام الحالي. وأضاف أنه عَلِم أن شركة TCL تعمل على هاتف ذي شاشة قابلة للسحب بدلًا من الطي من المنتصف.

وبناءً على الصور التي حصل عليها CNET، فإن للهاتف شاشة تُسحب مما يبدو أنه هاتف عادي، ولكن بسحب الشاشة تتضاعف مساحتها ليصبح الجهاز شبيهًا بحاسوب لوحي. ونقل الموقع عن مصدر موثوق أن الشركة كانت تعتزم الهاتف في وقت لاحق من الشهر الحالي خلال مؤتمر MWC 2020 المُلغى.

ومع أنه لا يُعلم بعد الآلية التي ستستخدمها TCL لتقديم هاتف بشاشة قابلة للسحب، ولكن يُعتقد أن الشاشة مرنة على نحو يسمح للجزء المخفي منها بأن يُلَّف خلف الجزء الآخر.

ويُعتقد أيضًا أن تصميم الهاتف يجعله شبيهًا بهاتف (تي سي إل 10 برو) TCL 10 Pro الذي أُعلن عنه الشهر الماضي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 مع سعر منافس لا يتجاوز 500 دولار أمريكي.

يُشار إلى أن شركة TCL كانت قد قررت أن تدخل في سوق الهواتف الذكية باسمها الخاص في عام 2020، فأعلنت مطلع الشهر الماضي عن ثلاثة هواتف جديدة تعمل بنظام التشغيل أندرويد وتحمل علامتها التجارية الخاصة، وهي: TCL 10 Pro و TCL 10L و TCL 10 5G.

وكانت الشركة قد كشفت أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن نموذج أولي لهاتف قابل للطي يمتاز بأنه ثلاثي الشاشات، وقابل للانحناء في مكانين مع شاشة يبلغ قياسها 10 بوصات.