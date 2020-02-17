اختبار متانة Galaxy Z Flip يكشف سهولة خدش الزجاج

أجرى اليوتيوبر الشهير زاك نيلسون Zach Nelson، صاحب قناة JerryRigEverything على يوتيوب، اختبارات متانة على هاتف سامسونج Galaxy Z Flip الذي صدر سابقًا، مثل اختبار الخدش والانحناء، ويبدو أن متانة الهاتف ليست مذهلة، وأن شاشة Ultra Thin Glass من سامسونج لا توفر ميزة متانة أفضل بالمقارنة مع شاشة البلاستيك، وذلك بالرغم من أنها تغير شكل ومظهر الشاشة.

وكشف اختبار خدش شاشة الهاتف عن حصول خدوش مرئية بمجرد اختيار المستوى 2، بينما تمكن المستوى 3 من خدش الشاشة بشكل كبير، في حين أحدث المستوى 4 ثقبًا فعليًا في الشاشة، ويقول نيلسون: هذه الشاشة ليست مقاومة للخدش بأي شكل من الأشكال، وانتقد سامسونج بسبب احتمال تسويقها للجهاز بشكل مضلل.

وتتشابه هذه النتائج مع النتائج التي سيحصل عليها المرء عند اختبار شاشة بلاستيكية مثل تلك الموجودة في Galaxy Fold و Motorola Razr، ويعني هذا أنه بالإمكان خدش الشاشة باستخدام الظفر، وهو أمر غير متوقع بالنسبة لجهاز يسوق على أنه مزود بشاشة زجاجية.

ومن المحتمل أن يتوقع العملاء الذين يتطلعون إلى شراء Galaxy Z Flip ويسمعون مصطلح الشاشة الزجاجية الحصول على متانة مماثلة لتلك الخاصة بالهواتف الذكية العادية المزودة بشاشة زجاجية، مثل تشكيلة Galaxy S20.

وقال متحدث باسم سامسونج: يتميز Galaxy Z Flip بشاشة Infinity Flex مع Ultra Thin Glass من سامسونج لإضفاء مظهر أنيق ومميز وتقديم تجربة مشاهدة غامرة، وتختلف تقنية Ultra Thin Glass عن أجهزة Galaxy الرائدة الأخرى، إذ يجب التعامل مع الشاشة بحذر أثناء ثنيها، كما يتمتع Galaxy Z Flip بطبقة واقية أعلى Ultra Thin Glass تشبه Galaxy Fold.

وتخطط سامسونج لتقديم خدمة استبدال الشاشة لهاتف Galaxy Z Flip كما فعلت مع Galaxy Fold، وبإمكان المشترين الحصول على شاشة بديلة لمرة واحدة مقابل 119 دولارًا، كما يمكن أيضًا الحصول على واقي شاشة مخصص للجهاز مجانًا مرة واحدة، وهو خيار لم يكن متوفرًا لهاتف Galaxy Fold.

يذكر أن سامسونج قد أعلنت عن Galaxy Z Flip سابقًا كأول هاتف ذكي قابل للطي على شكل صدفي من سامسونج، وعلى عكس هاتف موتورولا رازر Motorola Razr، لم يكن هناك تأخير في وصول الهاتف إلى المستهلكين.

وبالرغم من أنه ليس خلفًا مباشرًا لجهاز Galaxy Fold، إلا أنه أعجوبة هندسة من سامسونج بحد ذاته، وكانت الانطباعات المبكرة عن الهاتف إيجابية، حيث أثنى الكثيرون على سامسونج لتقديمها مواصفات راقية وجودة تصنيع بسعر أقل من هاتف موتورولا رازر.

وكان أحد أسباب الثناء هو استخدام الهاتف لشاشة Ultra Thin Glass من سامسونج، والتي افترض المستخدمون أنها ستجعل الهاتف أكثر متانة من الهواتف القابلة للطي الأقدم.