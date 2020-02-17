يستخدم الكثيرون البريد الإلكتروني لإرسال رسائل شخصية أو خاصة بالعمل على مدار اليوم، ولكن هل تصدق أن خدمات البريد الشهيرة مثل: (جيميل) Gmail و(ياهو) Yahoo لا توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف لحماية بياناتك؟

فقد أظهرت تقارير سابقة أن جوجل تتعقب أنواعًا متعددة من البيانات عبر خدمة البريد الإلكتروني جيميل لتعرض لك الإعلانات المستهدفة.

يعتبر (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption هو أحد الدفاعات المهمة لحماية رسائلك ومنع أي شخص من معرفة محتواها؛ فحتى لو قام أحد المتطفلين باعتراض الرسائل، فلن يتمكن من رؤية أي شيء، لأن هذا التشفير يضمن أن الرسائل تظل مشفرة، بغض النظر عمن يرسلها أو يستقبلها.

فيما يلي أبرز 5 خدمات بريد إلكتروني تدعم التشفير لتأمين مراسلاتك:

1- ProtonMail:

يعتبر ProtonMail أكبر مزود بريد إلكتروني آمن في العالم، حيث يستخدمه أكثر من مليون مستخدم حول العالم، وقد طوره باحثون في (المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية) CERN، ويستخدم ProtonMail التشفير من طرف إلى طرف بحيث تكون الرسائل قابلة للقراءة فقط بواسطتك أنت والمستلم. ويوفر إصدارًا مجانيًا بميزات محدودة، وآخر مدفوع به ميزات أكثر قوة.

تُخزن جميع البيانات على خوادم الشركة في سويسرا، وهي دولة تشتهر بقوانين الخصوصية وحماية البيانات الصارمة. الأهم من ذلك؛ تعتقد الشركة أن خصوصية البريد الإلكتروني يجب أن تكون متاحة للجميع. وهذا هو السبب في أن الكود مفتوح المصدر ومتاح على GitHub ليتمكن أي شخص من التحقق منه، كما أن حسابات ProtonMail الأساسية مجانية دائمًا.

وإذا كنت تتواصل مع خدمات بريد إلكتروني غير مشفرة – مثل: جيميل، أو ياهو أو Outlook – فيمكنك إرسال رسائلك مشفرة، حيث يتلقى مستخدمو هذه الخدمات رابطًا يقوم بتحميل الرسالة المشفرة على المتصفح، ويمكنهم فك تشفيرها باستخدام كلمة مرور تُشاركها معهم، كما يمكنك أيضًا إرسال رسائل غير مشفرة تمامًا مثل البريد الإلكتروني العادي إذا كنت تريد ذلك.

ProtonMail متاح لكل من: نظامي أندرويد، iOS، بالإضافة إلى توافر إصدار ويب.

2- TutaNota:

Tutanota هي خدمة بريد إلكتروني ألمانية مفتوحة المصدر وتدعم ميزة التشفير من طرف إلى طرف حتى مع مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني الأخرى، ويمكنك أيضًا إنشاء كلمات مرور آمنة لعرض رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من Tutanota على خدمات أخرى، مثل: Gmail.

يأتي تطبيق Tutanota مع واجهة مستخدم رسومية خفيفة وسهلة الاستخدام، ووضع داكن، كما يدعم الإشعارات اللحظية، والمزامنة التلقائية، والبحث عن النص، والإيماءات السريعة وغير ذلك الكثير. كما يتيح لك تخزين جميع جهات الاتصال الخاصة بك مشفرة بشكل آمن على خوادم Tutanota الموجودة في ألمانيا والتي تخضع لقوانين حماية البيانات الصارمة.

Tutanota متاح لكل من: نظامي أندرويد، iOS، بالإضافة إلى إصدار ويب.

3- Mailfence:

تعتمد خدمة Mailfence على شعار الخصوصية حق، وليست ميزة. وبالإضافة إلى ميزات الأمان والتشفير فإنها تقدم ميزة التوقيعات الرقمية حتى تضمن للمستلم أن بريدك الإلكتروني الموقع رقمياً قد أُرسل بواسطتك أنت.

يمكنك تبادل رسائل البريد الإلكتروني بأمان تام مع مستخدمي Mailfence الآخرين، ولكن لا يمكنك إرسال رسائل مشفرة من طرف إلى طرف للأشخاص الذين لا يستخدمونها.

على عكس الخدمات الأخرى في هذه القائمة، يُعد Mailfence أكثر من مجرد مزود بريد إلكتروني آمن، حيث يوفر لك إمكانية الوصول إلى التقويمات، وجهات الاتصال، وتخزين المستندات، وتأتي الحسابات المجانية مع مساحة تخزين تصل إلى 500 ميجابايت من رسائل البريد الإلكتروني، و500 ميجابايت من المستندات وتقويم واحد.

4- Disroot:

Disroot هي خدمة سحابية لا مركزية مفتوحة المركز تتيح لك تخزين ملفاتك والتواصل عبر بريد إلكتروني آمن ومجاني، وهي من تطوير منظمة هولندية تركز على الخصوصية.

كما تقدم مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية والاتصالات المجمعة في خدمة ويب على غرار Office.

Disroot مجاني تمامًا لاستخدام ما يصل إلى 1 جيجابايت في صندوق البريد، ولكن عند الاشتراك يمكنك الوصول إلى 10 جيجابايت مقابل 0.15 يورو لكل جيجابايت شهريًا.

5- Posteo:

Posteo هو مزود بريد إلكتروني ألماني مشفر، ولكنه يقوم بتشفير بياناتك مركزيًا على خوادمه، بدلاً من تشفيرها من طرف إلى طرف.

كما أنه يوفر خيارًا لتشفير جميع رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات والبيانات الأخرى باستخدام ميزة (تشفير تخزين البريد) Crypto Mail Storage feature الخاصة بهم. وبعد تنشيط التشفير لن يتمكن أحد من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الخادم بدون كلمة المرور الخاصة بك، وهذا يمنع Posteo أو أي طرف ثالث من الوصول إلى البيانات الخاصة بك على الخادم.