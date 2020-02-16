تطورت الكاميرات الأمنية المنزلية كثيرًا في الفترة الأخيرة، فقد أصبحت مزودة بالكثير من الميزات الذكية، ابتداءً من تسجيل فيديو عالي الجودة، والرؤية الليلية، وحتى اكتشاف الحركة، والتوافق مع المساعدات الصوتية، وغير ذلك الكثير، مما يساعدك على تأمين منزلك بسهولة.

سنستعرض اليوم 5 كاميرات مراقبة تساعدك على تأمين منزلك بعروض مغرية:

1- كاميرا LizaTech 720p Wi-Fi Indoor:

تتميز كاميرا LizaTech 720p Wi-Fi بأنها لاسلكية بالكامل حيث تأتي مع تقنية واي فاي مدمجة لضمان أنك تستطيع دائمًا رؤية ما يحدث في المنزل باستخدام هاتفك الذكي، كما تتميز بتسجيل فيديو عالي الوضوح بدقة 1280×720 بكسل، وبعمر بطارية مذهل.

تدعم هذه الكاميرا الرؤية الليلية، واكتشاف الحركة، والصوت في اتجاهين، والتخزين على بطاقة MicroSD أو خدمة تخزين سحابية. مما يمنحك راحة البال بفضل تأمين منزلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تُبقيك هذه الكاميرا الأمنية متصلاً بمنزلك في أي مكان تذهب إليه من خلال الحصول على إشعارات لحظية على هاتفك الذكي عندما تكتشف الكاميرا أي حركة أو صوت.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 99.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 55% أي بسعر 49.99 دولارًا فقط.

2- كاميرا iPM World 360-Degree 1080p:

توفر هذه الكاميرا البانورامية العالية الدقة تشفيرًا كاملاً لمقاطع الفيديو التي تلتقطها مما يوفر لك حماية بياناتك من أي اختراق، كما توفر لك رؤية بانورامية للمكان بزاوية 360 درجة، ويمكنك الوصول إلى البث المباشر من هاتف iOS أو هاتف Android، بل ويمكنك تحويل زاوية الكاميرا مباشرة من التطبيق للحصول على الزاوية المثالية.

تقدم لك هذه الكاميرا فيديو عالي الوضوح بدقة 1920 × 1080 بكسل، ويمكنك تركيبها في أي مكان بفضل حجمها الصغير، وتدعم ميزة تأثير الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء واكتشاف الحركة، مما يتيح لك الحصول على إشعارات لحظية عندما تكتشف الكاميرا أي شيء.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 129.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 69% أي بسعر 39.99 دولارًا فقط.

3- كاميرا SANNCE Home Security IP Wireless:

تدعم كاميرا SANNCE اللاسلكية ميزة الرؤية الليلية، واكتشاف الحركة، والرؤية بزاوية 355 درجة، والصوت الثنائي الاتجاه مع تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، كما تدعم تشفير P2P/WPS لحماية بياناتك.

يمكنك التحكم في هذه الكاميرا ومراقبتها عن بعد من خلال تطبيق Sannce Cam على هاتفك الذكي، وذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام للغاية، كما يمكن التحكم فيها عن بُعد، وتدعم ما يصل إلى 10 مستخدمين في وقت واحد.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 79.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 44% أي بسعر 44.99 دولارًا فقط.

4- كاميرا iPM Mini HD Wi-Fi:

تتيح لك كاميرا (iPM Mini HD Wi-Fi) مراقبة منزلك من أي مكان، حيث تتميز بتسجيل فيديو عالي الوضوح بدقة 1080 بكسلًا، لذلك سيكون لديك رؤية أوضح لمنزلك، ويمكنها الدوران أفقيًا بزاوية 355 درجة ورأسيًا بزاوية 90 درجة مما يتيح لك تغطية أوسع للمكان.

تدعم هذه الكاميرا ميزة الرؤية الليلية، وتحتوي على ميكروفون مدمج يتيح لك سماع ما يحدث في منزلك، ومكبر صوت في اتجاهين، كما تتيح لك تلقي الإشعارات تلقائيًا عند اكتشاف الحركة على هاتفك من خلال التطبيق الخاص بها.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 79.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 62% أي بسعر 30 دولارًا فقط.

5- كاميرا Hombli Smart Indoor:

تتميز هذه الكاميرا بتسجيل فيديو عالي الوضوح بدقة 1080 بكسلًا، كما تدعم الرؤية الليلية، والصوت في اتجاهين، والتخزين على MicroSD أو الخدمة السحابية.

سواء كنت في المنزل أو بعيدًا عنه، يمكنك التحكم في الكاميرا ومراقبة ما يحدث في المنزل من خلال تطبيق Hombli على هاتفك الذكي، والذي يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام للغاية، كما تدعم الكاميرا الحصول على إشعارات لحظية على هاتفك الذكي عند اكتشاف أي حركة أو صوت.

تتوفر الكاميرا باللون الأبيض، كما تقدم الشركة المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، وتوفر ميزة الشحن الدولي، وبذلك يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 99.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 60% أي بسعر 39.95 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن المنتجات التي لا تدعم الشحن الدولي في هذه القائمة إلى مكان إقامتك.