5 أدوات لإنشاء صور بانورامية عالية الدقة

يتيح لك التصوير البانورامي أخذ زاوية عريضة لمنظر ما، ولكنه للأسف يتطلب استخدام عدسات خاصة ذات زاوية عريضة، أو تصوير المنظر على أجزاء وهنا ستحتاج إلى بعض الأدوات التي تساعدك على دمج جميع الصور في صورة بانورامية تجمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل.

إذا كنت ترغب في إنشاء صور بانورامية عالية الدقة من صور متعددة لديك، فإليك بعض الأدوات الرائعة التي يمكنك استخدامها:

1- Image Composite Editor:

Image Composite Editor هو برنامج لتحرير الصور البانورامية من تطوير شركة مايكروسوفت، ويتيح لك إنشاء صور بانورامية عالية الدقة من الصور أو من مقطع فيديو، وكل ما عليك فعله هو تحديد اختيارك عند تشغيل البرنامج.

يضم البرنامج أربعة أزرار في الجزء العلوي وهي: Import، وStitch، و Crop، و Export تنقلك إلى كل مرحلة من مراحل التحرير، وسترى أيضًا خيارات إضافية على الجانب الأيمن مما يتيح لك مزيدًا من خيارات التحرير التي تساعدك على تحسين الصور البانورامية.

يمكنك أيضًا حفظ الصور البانورامية في مجموعة واسعة من تنسيقات الصور، بما في ذلك: تنسيقات JPEG، وTIFF، وتنسيقات PSD أو PSB في فوتوشوب.

هو برنامج سهل الاستخدام يعمل على نظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس. بعد تثبيت البرنامج على جهازك انقر على أيقونة المجلد لتحميل الصور الفردية الخاصة بك. وسيقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء صور بانورامية عن طريق دمج صورك معًا.

برنامج لإنشاء صور بانورامية احترافية، يتيح لك دمج الصور التي تم التقاطها من الكاميرات المختلفة، ولديه أيضًا خيارات لمعايرة العدسات لإنشاء صور بزاوية 360 درجة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك دمج صفوف متعددة من الصور للأعلى أو الأسفل لإنشاء بانوراما أكبر من المعتاد. وبعد استيراد صورك، ستحتاج إلى محاذاتها بدقة داخل البرنامج، ثم تصحيح أي أخطاء يكتشفها البرنامج يدويًا.

هذه الأداة متاحة في موقع ويب سهل الاستخدام يتيح لك جمع الصور معًا لإنشاء صور بانورامية عالية الدقة، ولاستخدام الأداة انتقل إلى موقع الويب واختر من بين خيارين مختلفين: 360 View أو Wide Angle بعد ذلك، حدد صورك وحملها، وانتظر بضع ثوانٍ بينما يقوم البرنامج بدمجها معًا.

بمجرد إنتهاء العملية يمكنك تحريكها من أحد جانبي الصورة إلى الجانب الآخر، ويتيح لك زر (خيارات) Options تنزيل الملف على جهاز الكمبيوتر بتنسيق JPEG.

كما لدي الأداة تطبيق للهواتف الذكية متاح مجانًا، لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد عبر متجر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

تُستخدم (صور جوجل) Google Photos لحفظ الصور والوصول إليها من أي مكان، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء صور بانورامية رائعة من هذه الصور، كما تقدم لك هذه الخدمة الكثير من المميزات مثل: تحليل الصور والبحث عن أفضل الطرق لتحسينها، واكتشاف الصور التي تم التقاطها من نفس المكان.

ولكن قد تؤدي الأخطاء البسيطة مثل: عدم اختيار الصور الفردية بشكل صحيح إلى افتراض التطبيق أن الصورة ليست جزءًا من الملف، ولكن بشكل عام عند إنشاء صور بانوراما بهذا التطبيق ستكون النتائج رائعة دائمًا، حيث يقوم التطبيق تلقائيًا بتنسيق وحذف المناطق غير المرغوب فيها ومنحك ملفًا عالي الدقة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد عبر متجر آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.