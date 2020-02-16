4 خطوات لطباعة فاتورة مشترياتك من أمازون
إذا كنت تفضل التسوق عبر الإنترنت فمن المحتمل أنك استخدمت موقع أمازون لتسوق الملابس والأحذية والكثير من الأمور حيث يمكنك الحصول على أي شيء تحتاجه تقريبًا من الموقع.
على الرغم من أن التسوق عبر الإنترنت مع أمازون أمر مريح إلا أن المشتريات التي تأتي بدون فاتورة أو إيصال قد تكون أحيانًا مزعجة عندما تريد تفاصيل مشترياتك، لحسن الحظ يمكنك بسهولة طباعة إيصال لمشترياتك عبر قسم طلباتك على الموقع.
كيفية طباعة فاتورة مشترياتك من أمازون
- انتقل إلى صفحة موقع أمازون الرئيسية في متصفحك على جهاز ماك أو جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز وقم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور المرتبطين بحسابك.
- في الركن العلوي الأيمن من الشاشة، انقر على زر الطلبات والمرتجعات ليتم نقلك إلى صفحة ملخص الطلب.
- حدد الترتيب الذي ترغب في طباعة الإيصال أو الفاتورة فيه، وانقر على زر الفاتورة في العنوان الرمادي.
- في شاشة الفاتورة، انقر فوق طباعة هذه الصفحة لسجلاتك في الجزء العلوي، واختر الطابعة التي ترغب في استخدامها، ستبدأ الفاتورة بعد ذلك في الطباعة.