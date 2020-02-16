4 خطوات لطباعة فاتورة مشترياتك من أمازون

إذا كنت تفضل التسوق عبر الإنترنت فمن المحتمل أنك استخدمت موقع أمازون لتسوق الملابس والأحذية والكثير من الأمور حيث يمكنك الحصول على أي شيء تحتاجه تقريبًا من الموقع.

على الرغم من أن التسوق عبر الإنترنت مع أمازون أمر مريح إلا أن المشتريات التي تأتي بدون فاتورة أو إيصال قد تكون أحيانًا مزعجة عندما تريد تفاصيل مشترياتك، لحسن الحظ يمكنك بسهولة طباعة إيصال لمشترياتك عبر قسم طلباتك على الموقع.

كيفية طباعة فاتورة مشترياتك من أمازون