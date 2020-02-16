كيف يمكنك نقل دردشات واتساب عند تغيير هاتفك ورقمك؟

يعتبر نقل دردشات واتساب إلى هاتف جديد من أصعب التحديات التي تواجهها عند ترقية هاتفك، بالطبع سيكون الأمر سهلًا إذا كنت تنتقل من هاتف آيفون إلى هاتف آيفون جديد أو من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد آخر، مع استخدامك رقم الهاتف القديم نفسه في الهاتف الجديد. لكن الأمور ستصبح أكثر صعوبة عند تغيير الرقم أو استخدام هاتف بنظام تشغيل مختلف.

فيما يلي كيفية نقل دردشات واتساب على هاتف وبطاقة SIM جديدين:

قبل البدء، ستحتاج إلى الآتي:

هاتفك الحالي، مع الرقم الحالي.

هاتفك الجديد.

بطاقة SIM الجديدة.

تأكد من شحن الهاتفين.

أولًا: إجراء نسخة احتياطية لسجلات الدردشة:

قم بإنشاء نسخة احتياطية من سجل دردشات WhatsApp على هاتفك الحالي، ويجب أن تكون النسخة الاحتياطية على هاتفك وعلى خدمة Google Drive معا لنقل سجلات دردشة واتساب لاحقا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات) Settings في التطبيق.

اضغط على خيار (الدردشات) Chats.

اختر (الدردشة الاحتياطية) Chat Backup.

القيام بهذه الخطوة يعني وجود نسخة احتياطية محدثة مرتبطة برقمك الحالي. وإذا أردت العودة لرقمك القديم فستجد سجل الدردشة موجود.

ثانيًا: تثبيت بطاقة SIM الجديدة:

قم بتثبيت بطاقة SIM الجديدة في الهاتف الجديد. وتذكر: لا تقم بإضافة أي حسابات، ويفضل إيقاف تشغيل (بيانات الهاتف) Mobile Data وعدم الاتصال بأي شبكة واي فاي. ثم تشغيل هاتفك الجديد حتى يتمكن من تلقي الرسائل النصية.

ثالثًا: تغيير رقم الهاتف:

بمجرد إجراء نسخ احتياطي لهاتفك الحالي (القديم)، ستحتاج إلى تغيير رقم الهاتف في حساب WhatsApp إلى رقمك الجديد على هذا الهاتف (القديم). من خلال الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات) على تطبيق واتساب.

انقر على (الحساب) Account.

اختر (تغيير الرقم)Change Number، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

سيقوم تطبيق واتساب بعد ذلك بإرسال رسالة نصية إلى هاتفك الجديد مع رمز التحقق. أدخل هذا الرمز في هاتفك الحالي (القديم). سيؤدي هذا إلى إقران حساب واتساب وكل سجلات الدردشة الحالية مع رقمك الجديد.

رابعًا: إجراء عملية نسخ احتياطي للحساب الجديد:

كرر الخطوة الأولى وهي: عمل نسخة احتياطية من سجلات الدردشة، وسيقوم تطبيق واتساب في الخلفية بنقل سجلات واتساب النسخة الاحتياطية الجديدة برقم هاتفك الجديد. وتأكد من تحميل النسخة الاحتياطية على حسابك في (جوجل درايف) Google Drive ، لاستعادة سجلات الدردشة لاحقًا من هذا الحساب.

خامسًا: تثبيت تطبيق واتساب على الهاتف الجديد:

عليك الآن تنزيل وتثبيت تطبيق واتساب على هاتفك الجديد، ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك الجديد، حيث سيمنحك واتساب خيارًا لنقل دردشة واتساب.

حدد خيار استعادة سجلات الدردشة من حسابك على (جوجل درايف) Google Drive.

بمجرد اكتمال عملية استعادة سجلات الدردشة، سيقوم تطبيق واتساب تلقائيًا بتسجيل خروجك من هاتفك القديم، وستظهر جميع سجلات الدردشة الخاصة بك على هاتفك الجديد كما كان من قبل.