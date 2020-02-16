نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك تحديد موقع هاتف أندرويد المفقود أو المسروق؟

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إذا فقدت هاتف أندرويد أو سُرق منك، وقمت بإجراء عملية بحث طويلة ولم تجده، فلا تقلق؛ حيث توفر لك جوجل عدة طرق سهلة لتحديد موقع أي هاتف أو جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

فيما يلي كيفية تحديد موقع هاتف أندرويد مفقود أو مسروق:

أولًا: كيفية العثور على هاتف أندرويد باستخدام حساب جوجل:

  • فور فقدان هاتفك؛ انتقل إلى الرابط التالي: https://myaccount.google.com/find-your-phone.
  • تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل المرتبط بالهاتف المفقود.
  • ستظهر لك خريطة توضح أماكن وجود جميع الأجهزة المرتبطة بهذا الحساب.
  • اضغط على القائمة المنسدلة أسفل الخريطة لاختيار هاتفك المفقود الذي تحاول تحديد موقعه.

ثانيًا: كيفية العثور على هاتف أندرويد باستخدام الرنين:

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إذا كان هاتفك قريبًا، ولا يمكنك رؤيته، فيمكن أن تساعدك جوجل في العثور عليه عن طريق ميزة (تشغيل صوت) Play Sound، الموجودة على يسار الخريطة.

بمجرد الضغط على الميزة؛ سيقوم هاتفك بإصدار رنين عالي لمدة 5 دقائق لمساعدتك على تحديد مكانه، حتى إذا كان الهاتف في (الوضع الصامت) Silent Mode، وسيكون ذلك خيارًا مثاليًا في حالة فقدان الهاتف في مكان مغلق، مثل: المكتب أو المنزل.

ثالثًا: كيفية العثور على هاتف أندرويد باستخدام Google Home:

إذا كان لديك جهاز Google Home، وكان حساب جوجل الخاص بك مرتبطًا به، فلن تحتاج إلى جهاز كمبيوتر للعثور على هاتفك المفقود. بدلاً من ذلك، انطق عبارة: (مرحبًا جوجل، أين هاتفي؟) Hey Google! Where’s my phone وسيقوم Google Home بإصدار أمر لهاتفك لتشغيل صوت رنين عالي لمساعدتك على تحديد مكانه.

رابعًا: ماذا إذا كان هاتف أندرويد لا يزال مفقودًا أو مسروقًا؟

إذا لم يكن الهاتف قريبًا منك، ولم تتمكن من تحديد موقعه على الخريطة أو بواسطة الرنين، فإن جوجل تقدم لك عدة خيارات تتيح لك تأمين معلوماتك الشخصية حتى تسترجع الهاتف.

  • ميزة تأمين الجهاز Secure Device، والتي تتيح لك قفل الهاتف، وعرض رسالة من اختيارك على شاشة القفل توضح للشخص الذي معه الجهاز أنه مفقود، ووضع رقم هاتف يمكن الاتصال به.
  • ميزة (مسح بيانات الجهاز) Erase Device، والتي تتيح لك مسح البيانات، ولكن إذا استخدمتها فلن تتمكن من تتبع الهاتف، لذلك فكر في استخدام هذه الميزة بعد أن تفشل في كل المحاولات الأخرى.
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