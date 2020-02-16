أي شخص اشترى إصدار Google Stadia Founder تلقى اشتراك من خدمة Google Stadia Pro لمدة ثلاثة أشهر مجانًا، وتعرف خدمة Stadia Pro بأنها عرض مميز من جوجل يمنحك القدرة على اللعب بدقة 4K وخصومات على عناوين مختارة من مكتبة Stadia.

وإذا كنت قد اشتركت على الفور في Stadia Pro فإن الثلاثة الأشهر على وشك الانتهاء، إليك كيفية إدارة اشتراكات Stadia Pro الخاصة بك أو تأكيد أي بطاقة إئتمان لدى جوجل في الملف أو ببساطة إلغاء اشتراكك.

كيفية إدارة أو إلغاء اشتراك Google Stadia Pro

افتح متجر جوجل بلاي على هاتفك.

اضغط على زر القائمة.

انقر على الاشتراكات.

ابحث عن اشتراكك في Stadia Pro واضغط عليه.

هنا يمكنك تحديث طريقة الدفع الأساسية أو إعداد طريقة دفع احتياطية أو إلغاء اشتراكك.

إن تكلفة Stadia Pro تبلغ 10 دولارات شهريًا، لذلك يجدر التأكيد على بطاقة الائتمان التي تريد أن تُحمَّل عليها قبل أن تزيد فترة الأشهر الثلاثة، وإذا اخترت إلغاء اشتراكك في الخدمة، فسوف تحتفظ بحق الوصول إلى مزايا Stadia Pro الخاصة بك إلى أن تنتهي الفترة المجانية التي مدتها ثلاثة أشهر، كما لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالألعاب على Stadia بدون اشتراك Stadia Pro، وسوف يتعين عليك فقط دفع ثمن الألعاب بالسعر الكامل.

فقط تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الذي اشتركت فيه على Stadia أو لن يظهر الاشتراك في متجر جوجل بلاي.