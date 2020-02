صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لتطوير الويب مع خصم 98%

الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير الويب The Ultimate Web Coding for Everyone Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 227.

المدة: 15 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (بايثون) Python، و(جافا سكريبت) JavaScript، وMySQL، وHTML، وCSS، وPHP، وRuby لتطوير الويب، وكيفية استضافة المواقع مجانًا على منصة Heroku لاستضافة المواقع.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام نظام Node.JS – نظام برامج مصمم لكتابة تطبيقات الإنترنت – مع MySQL لإنشاء قواعد البيانات والجداول، وإضافة البيانات وفرزها، وسحب بيانات محددة، وأكثر من ذلك.

كما تتضمن دورة تدريبية حول كيفية استخدام HTML وإطار عمل Bootstrap CSS لإنشاء مواقع ويب رائعة، وكيفية استخدام إطار عمل Bootstrap 4 لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة، بالإضافة إلى مشاريع عملية لتنفيذها، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تشير الإحصائيات إلى أن معدلات توظيف مطوري البرمجيات تنمو بمعدل 21% خلال الفترة من 2018 وحتى 2028، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط لجميع المهن، لذلك فهناك حاجة مستمرة للمطورين. ولكن احتراف البرمجة يتطلب منك الكثير من الممارسة، فحتى المبرمجين المتمرسين لا يزال لديهم الكثير لتعلمه، بسبب سرعة تطور هذا المجال.

يمكنك استغلال الطلب الوظيفي المتزايد على هذا المجال؛ وتطوير مهاراتك من خلال من الحزمة التدريبية (The Ultimate Web Coding for Everyone Bundle) والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تساعدك على احتراف تطوير مواقع ويب تفاعلية سريعة مع خصم يصل إلى 98%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، و227 درسًا، وما يصل إلى 15 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Python Programming for Everyone

Ruby Programming for Everyone

JavaScript Programming for Everyone

Intro to PHP for Web Development

HTML & Bootstrap CSS Programming for Everyone

CSS Bootstrap 4 for Everyone

Intro to MySQL with Node.js: Learn to Use MySQL with Node

Node.js Absolute Beginners Guide: Learn Node from Scratch

