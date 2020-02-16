إتش بي تكشف عن طابعات جديدة

كشفت شركة HP Inc اليوم عن أحدث نسخة من سلسلة طابعات HP Color LaserJet Pro M100 و HP Color LaserJet Pro M200 وجرى تصميم سلسلة طابعات M100 وM200 لمنح المستخدمين الراحة والأمان والأداء الذي كانوا يبحثون عنه في بيئة العمل.

وقال بيتر أوغانسين، المدير الإداري لشركة من HP Inc: “يتطلع المحترفون بشكل مستمر إلى زيادة إنتاجيتهم من دون المساس بالجودة والأداء في مكان العمل، ولهذا السبب قمنا بتحديث سلسلة طابعات M100 وM200 لنقدم أفضل تجارب الطباعة والتصميم المستدام وحلول الأمن المحسنة والأداء القوي بهدف تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة في أي مكان”.

في ظل التطور المستمر الذي تشهده أساليب الحياة المتنقلة للمهنيين بشكل يومي، تتزايد أهمية حرية العمل من أي مكان، ومع إطلاق أحدث سلسلة من طابعات M100 و M200 بالإضافة إلى خاصية المهام الذكية “Smart Tasks” في تطبيق HP الذكي، يمكن للمستخدمين الطباعة والنسخ والمسح الضوئي للمستندات بسرعة وسهولة مباشرةً من هواتفهم.

تم تصميم تطبيق HP الذكي للتحكم بشكل كامل في الطابعة من الأجهزة المحمولة، ما يوفر الوقت للمستخدمين من خلال خاصية المهام الذكية “Smart Tasks” وتنظيم المستندات بشكل أسرع بنسبة 50%، ومع خاصة المهام الذكية في تطبيق إتش بي على الهواتف الذكية، يمكن للمستخدمين:

تصفح المحتوى والوصول إليه على برامج الأعمال مثل QuickBooks و Dropbox و Google Drive.

الاستمتاع بتجربة طباعة دون استخدام اليدين مع خاصية الطباعة الصوتية من HP

استلام إشعارات أثناء الطباعة أو المسح الضوئي أو نسخ المستندات

طلب إمدادات الأحبار من أي مكان.

تدمج سلسلة طابعات HP Color LaserJet Pro M100 و HP Color LaserJet Pro ميزات الأمان الأساسية مثل التشفير الأساسي وحماية كلمة المرور للمساعدة على حماية وتأمين جهازك والبيانات الشخصية ووثائق العمل عند الطباعة.

وتشمل سلسلة طابعات M200 حلولاً تدعم الدفاع ضد الثغرات الأمنية، وتضم الميزات الرئيسية تحديثات البرامج التلقائية للمساعدة في الكشف عن الهجمات وإيقافها ودعم شبكات واي فاي مزدوجة النطاق بهدف إجراء اتصالات أكثر سرعة وموثوقية في الطرز اللاسلكية.

تأتي سلسلة طابعات HP Color LaserJet Pro M100 و HP Color LaserJet Pro M200 مع خراطيش حبر HP الأصلية وخاصية JetIntelligence التي تساعد على توفير أعلى أداء للطباعة وأفضل مستوى احترافي من جودة الألوان لكل صفحة يتم طباعتها، ومع الإمكانات المدمجة للشبكات اللاسلكية وشبكات إيثرنت، تقدم سلسلة طابعات M100 و M200 اتصال أسرع وأكثر اعتمادية مع تقنية واي فاي مزدوجة النطاق.

وتدعم سلسلة طابعات M100 وM200 الطباعة بأحجام كبيرة وتوفر سرعات طباعة عالية، بالإضافة إلى خيارات المسح الضوئي والنسخ وإرسال المستندات عبر الفاكس، وبالإضافة إلى ذلك، تتيح سلسلة M200 للمستخدمين إمكانية تفعيل خاصية الطباعة المزدوجة بشكل تلقائي.

تستخدم سلسلة طابعات M100 وM200 والتي تشمل تقنية التشغيل والإغلاق التلقائي من HP، في المتوسط طاقة أقل بنسبة 35% مقارنةً مع الطابعات القياسية التي لا تتوافق مع معايير ENERGY STAR®3.0.

وقامت HP بتصميم واختبار الطابعات لتلبي أحدث معايير ENERGY STAR® للجودة والأداء وتوفير الطاقة، وعملت أيضًا لضمان أن أنظمة الطباعة لا تطلق انبعاثات تتجاوز إرشادات ملصق Blue Angel البيئي.