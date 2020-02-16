يعد استخدام الإنترنت في عالمنا الأكثر استخدامًا من أي شيء آخر، فالجميع يستخدم الإنترنت للقيام بالمهام اليومية، كما يستخدم الناس الإنترنت للحصول على المعلومات والاتصالات والترفيه والتسوق والتعليم والأخبار والبحث عن وظيفة جديدة وإيجاد الطريق في خرائط جوجل وغيرها الكثير، لهذا السبب سرعة الإنترنت مهمة للجميع، لذلك دعونا نتعرّف على أفضل 10 دول لديها أسرع اتصال بالإنترنت.

وفقًا لتقرير صادر عن speedtest.net في شهر ديسمبر 2019 تأتي كوريا الجنوبية في المركز الأول من حيث سرعة الإنترنت للأجهزة المحمولة بسرعة 103.18 ميغابت في الثانية، وتحتل سنغافورة المركز الأول أيضًا من حيث سرعة الإنترنت في النطاق العريض الثابت بسرعة 200.12 ميجابت في الثانية.

أفضل 10 دول لديها أسرع اتصال بالإنترنت للجوال

كوريا الجنوبية: 103.18 ميغابت في الثانية. الإمارات العربية المتحدة: 86.77 ميغابت في الثانية. قطر: 79.21 ميغابت في الثانية. كندا: 70.74 ميغابت في الثانية. الصين: 67.71 ميغابت في الثانية. استراليا: 67.66 ميغابت في الثانية. هولندا: 67.08 ميغابت في الثانية. النرويج: 66.91 ميغابت في الثانية. بلغاريا: 63.98 ميغابت في الثانية. كرواتيا: 61.54 ميغابت في الثانية.

أفضل اتصال بالإنترنت للنطاق العريض الثابت