منوعات تقنية

MIT يطور “جلدًا” يجعل الروبوتات تحس باللمس

MIT يطور "جلدًا" يجعل الروبوتات تحس باللمس
1

كشف فريق من الباحثين لدى (مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي) CSAIL التابع لمعهد ماساتشوستس MIT الشهير عن نوع جديد من “الجلد” الذي صُمم لجعل الأذرع الروبوتية قادرة على الإحساس باللمس والمكان.

ووجدت النتائج – التي ظهرت لأول مرة في IEEE Robotics and Automation Letters هذا الأسبوع – أن الباحثين يغطون “جذعًا” روبوتيًا رقيقًا في أجهزة استشعار مرنة مصنوعة من مواد تُستخدم في “حماية التداخل الكهرومغناطيسي”.

MIT يطور “جلدًا” يجعل الروبوتات تحس باللمس

وأُعيد تكوين المادة التي تكون صلبةً عادةً لتشبه الأوراق في “فن تشكيل الأوراق” الياباني، وقُصَّت بالليزر ثم أُعيد تجميعها في صفوف مرتبطة بسلاسل يمكن تمديدها وثنيها وضمها لتلتصق بشكل الروبوت وتتحرك وفقًا له. وتعد المكونات جاهزة لمعظم المختبرات وقد تعمل كوسيلة منخفضة التكلفة لإضافة شعور باللمس إلى الحقل المتنامي للروبوتات اللينة.

وقالت (دانييلا روس) – مديرة CSAIL – في بيان الإعلان عن البحث: “فكر في جسمك: يمكنك أن تغمض عينيك وتعيد بناء العالم بناءً على ملاحظات من بشرتك”. وأضافت: “نريد تصميم هذه القدرات نفسها للروبوتات الناعمة”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

معهد MIT يطور تقنية تحول الجدران إلى هوائيات للأجهزة الذكية

باحثون بمعهد MIT يطورون نظامًا للطباعة ثلاثية الأبعاد…

ثم بنى الباحثون شبكة عصبية لمعالجة النتائج وتمييز الإشارة عن الضوضاء التي تجمعها المستشعرات، معززةً بنظام التقاط الحركة التقليدي. ومستقبلًا، يعتزم CSAIL استكشاف تكوينات جديدة والعمل على تحسين الشبكات العصبية.

MIT يطور “جلدًا” يجعل الروبوتات تحس باللمس
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
منوعات تقنية

سماعة جديدة تقرأ الأفكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

منوعات تقنية

عربيان في MIT يطوران تقنية لقراءة المشاعر عن طريق شبكات واي فاي

أخبار الإنترنت

MIT يعمل على المساعدة في توجيه الأشخاص ضعاف البصر

أخبار الإنترنت

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يطور رقاقة للتعرف على الكلام

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد