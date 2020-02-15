تعتبر ساعة Gear S3 واحدة من أكثر ساعات سامسونج شعبية بفضل تصميمها الكلاسيكي الذي يُشبه إلى حد كبير الساعات العادية، بالإضافة إلى المزايا المتقدمة التي توفرها للمستخدمين.

ولكن ساعة Gear S3 تضم أيضًا عددًا من الميزات الخفية المثيرة للإعجاب، والتي يجب عليك تفعيلها لتحقيق أقصى استفادة من ساعتك.

فيما يلي 7 ميزات في ساعة سامسونج Gear S3 ربما لا تعرفها:

1- تنشيط الشاشة:

لدى Gear S3 ميزة رائعة وهي: إيقاف تشغيل الشاشة بعد فترة محددة من الوقت لتوفير طاقة البطارية، وإذا أردت ألا تكون شاشة الساعة مظلمة طوال الوقت، يمكنك تفعيل ميزة Wake-up Gesture التي تعمل على تشغيل شاشة الساعة عند رفع معصمك.

اضغط على (الإعدادات).

اضغط على (خيارات متقدمة).

قم بتفعيل خيار (Wake-up Gesture).

2- فتح التطبيقات تلقائيًا:

لفتح أي تطبيق على ساعة Gear S3؛ تحتاج إلى الضغط على زر الشاشة الرئيسية، والانتقال إلى التطبيق، ثم الضغط على أيقونة التطبيق لفتحه. يمكنك تجنب الخطوة الأخيرة من خلال تفعيل ميزة فتح التطبيقات تلقائيًا.

انتقل إلى (الإعدادات) على الساعة.

اضغط على (التطبيقات) Apps.

اضغط على خيار (التطبيقات المفتوحة تلقائيًا) Auto open apps، ثم فعِّل هذه الميزة من خلال الضغط على زر التبديل المجاور.

3- الاستماع إلى الموسيقى:

يوفر تطبيق سبوتيفاي في Gear S3 ميزة تصفح الموسيقى وتشغيلها مباشرة من هاتفك. سجل الدخول إلى حساب سوبتيفاي من ساعتك. ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة السر في حسابك على سبوتيفاي، وبمجرد تسجيل الدخول يمكنك سماع الموسيقى مباشرة من الساعة طالما كان لديك وصول إلى شبكة Wi-Fi.

4- تحديد مكان الهاتف:

افتح تطبيق Find My Mobileعلى ساعة Gear S3.

اضغط على أيقونة العدسة المكبرة.

سيبدأ هاتفك في الرنين بصوت مرتفع حتى تتمكن من تحديد موقعه.

5- إرسال رسائل SoS في حالات الطوارئ:

إذا وجدت نفسك في موقف يُشكل خطورة على حياتك، يمكنك النقر بسرعة على زر الشاشة الرئيسية ثلاث مرات. وستقوم Gear S3 بإرسال رسالة على الفور إلى جهة الاتصال التي خصصتها لحالات الطوارئ حتى تتمكن من إبلاغها أنك في مشكلة. ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك.

اضغط على خيار Send SOS requests.

اختر Send SOS messages to، ثم أدخل جهة الاتصال التي تريد استخدامها في حالات الطوارئ.

6- إنشاء اختصارات للتطبيقات على الشاشة الرئيسية:

تتيح لك ميزة إنشاء اختصارات للتطبيقات إمكانية الوصول الفوري إلى التطبيقات المفضلة عن طريق الضغط المزدوج على زر الشاشة الرئيسية على Gear S3.

انتقل إلى (الإعدادات) على ساعتك.

اضغط على (خيارات متقدمة).

اختر Double press home key.

حدد خيار (التطبيقات الحديثة) Recent Apps.

اضغط على مفتاح Home.

استخدام الحافة للتمرير من خلال التطبيقات المستخدمة مؤخرًا لتحديد التطبيق المعني.

7- اخذ لقطة شاشة:

إذا تلقيت رسالة نصية مهمة وتريد مشاركتها مع شخص آخر، يمكنك اخذ لقطة شاشة من على شاشة Gear S3 بسرعة عن طريق الضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم الانتقال بطرف إصبعك من اليسار إلى اليمين عبر الشاشة.