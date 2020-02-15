أعلنت سامسونج خلال الأسبوع الماضي عن أحدث هواتفها الرائدة في سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S، والتي شملت ثلاث هواتف وهي: Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra.

يعتبر هاتف Galaxy S20 Ultra هو الهاتف الأكثر تميزًا في المجموعة الجديدة بفضل المواصفات القوية، والميزات المعززة التي لا توجد في الهاتفين الآخرين، كما تضم الكاميرا على وجه الخصوص بعض الميزات الأكثر إثارة.

فيما يلي أبرز 5 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra:

1- تقريب الصورة حتى 100 مرة:

يأتي هاتف Galaxy S20 Ultra بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، وذات نطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 108 ميجابيكسل واسعة الزاوية، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/3.5. والرابعة: عدسة للعمق ToF.

تتيح لك الكاميرا المقربة Telephoto التكبير بقدرة مذهلة تصل حتى 100 مرة بفضل تقنية (Space Zoom) التي تجمع بين خاصية التكبير البصري الهجين حتى 10 مرات (10x Hybrid Optic Zoom)، وخاصية التكبير الفائق الدقة (Super Resolution Zoom) المعززة بالذكاء الاصطناعي لتتيح لك الاقتراب من المشهد بشكل غير مسبوق والتقاط أدق التفاصيل.

يعد التكبير حتى 100 مرة ميزة مخصصة فقط لجهاز S20 Ultra، لذلك إذا كنت لا تشعر بالحاجة إلى الاقتراب من التفاصيل البعيدة بهذه الدرجة فإن هاتفي Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus يوفران لك تكبيرًا حتى 30 مرة.

2- تحسين وضع التصوير الليلي:

يأتي هاتف Galaxy S20 Ultra بمستشعر صور أكبر بمعدل 2.9 مرة مقارنة بمستشعر هاتف Galaxy S10، حيث يتمتع مستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة مذهلة تبلغ 108 ميجابكسل، ولكنه لا يقتصر فقط على الصور التفصيلية، بل يجمع بين تسعة بكسلات في بكسل واحد وفقًا لما أعلنته شركة سامسونج ليلتقط الكثير من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة.

3- التقاط صورة واحدة بعدة أنماط وأشكال:

تقدم سامسونج وضع تصوير جديد يحمل اسم (اللقطة الواحدة) Single Capture، يقوم بتصوير فيديو مدته 10 ثوانٍ ثم يقدم لك مجموعة متنوعة كاملة من الصور بعدة أنماط، وهذا يعني أنه بإمكانك اختيار الشكل والأسلوب الأفضل للقطة دون أن تضطر لإعادة التصوير.

كل ما عليك فعله للوصول لهذا الوضع هو الانتقال إلى الكاميرا واختيار وضع (اللقطة الواحدة) Single Capture المُدرج ضمن أوضاع التصوير، والبدء في التصوير. يمكنك بعد ذلك تحديد اللقطات التي تريد حفظها كما هي.

4- تصوير الفيديو بدقة 8K:

ركزت سامسونج بشكل خاص على ميزات تصوير الفيديو في هواتف Galaxy S20، ففي حين تقدم معظم الهواتف الذكية دقة 4K رفعت سامسونج التحدي وقدمت 8K، وهو أكبر 4 مرات من UHD، وأكبر 16 مرة من FHD. وهذا يعني أن بإمكانك تصوير لقطات في منتهى الوضوح.

يمكنك التقاط صور ثابتة بدقة 33 ميجابكسل من لقطات الفيديو بدقة 8K، وهي طريقة جديدة كلياً لالتقاط صور ثابتة كلما رغبت بتصوير مشاهد فيديو. وهنا يعمل تصوير الفيديو بدقة 8K على تحويل كل مشهد فيديو إلى صورة عالية الوضوح يمكنك تقريبها كما تشاء.

الجانب السلبي هو أن مقاطع الفيديو بدقة 8K ستشغل مساحة كبيرة جدًا على هاتفك بسرعة، حيث إن مقطع فيديو مدته 20 ثانية بدقة 8K سيصل حجمه إلى 200 ميجابايت تقريبًا، بينما مقطع فيديو مدته 20 ثانية عالي الدقة اُلتقط بهاتف Samsung Galaxy Fold يصل حجمه إلى 42 ميجابايت فقط وهو أقل من ربع الحجم.

5- وضع جديد لتصوير الفيديو:

أضافت سامسونج وضعًا جديدًا لتصوير الفيديو يحمل اسم (pro mode) يمنحك التحكم اليدوي في إعدادات مثل: ISO وسرعة الغالق والتركيز وتوازن اللون الأبيض.

بالإضافة إلى جميع ميزات الكاميرا الخلفية، يضم هاتف Galaxy S20 Ultra كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل مدمجة في أعلى منتصف الشاشة، وشاشة كبيرة 6.9 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G لاتصال البيانات بسرعات فائقة، وهذا بالطبع سيكون مفيدًا لتحميل ملفات الفيديو الضخمة بدقة 8K.