5 طرق يمكن تتبعك بها في وضع التصفح الخفي

أصبح وضع التصفح الخفي من الميزات الأساسية في متصفحات الويب الحديثة، وهو وضع يتيح لك إخفاء نشاطك عندما تقوم بتصفح مواقع الويب المختلفة، ولكن هل فعلًا لا يمكن تتبع نشاطك على الويب عندك استخدامك لهذا الوضع؟

ما الذي يخفيه هذا الوضع عند تفعيله؟

عندما تقوم بتفعيل وضع التصفح الخفي يتوقف المتصفح عن تسجيل مواقع الويب التي تزورها، ويمنع أيضًا إنشاء ملفات تعريف الارتباط أو تعديلها بحيث لا يمكن ربط النشاط بمستخدم معين، كما تعمل بعض ميزات التصفح الخفي أيضًا على تعطيل إضافات المتصفح.

فيما يلي 5 طرق يمكن تتبعك بها حتى أثناء استخدام وضع التصفح الخفي:

1- الاتصال بشبكة عمل:



وضع التصفح الخفي بإمكانه منع جهازك من حفظ سجلات زياراتك لمواقع الويب؛ ولكن إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر متصل بشبكة عمل فإن زياراتك وحركتك على الويب سوف تُسجل، وتُحفظ في سجل، وبذلك يصبح بإمكان مشرفي الشبكة رؤية سجل التصفح. وفي هذه الحالة ستحتاج إلى طريقة ما لتشفير حركتك على الويب.

2- يمكن للمواقع التعرف على عنوان IP الخاص بك :

إذا كنت تستخدم وضع التصفح الخفي لمنع أي موقع ويب من معرفة هويتك أو المكان الذي تقوم بتسجيل الدخول منه، فقد تحتاج إلى إعادة النظر في هذا الأمر، حيث لا يتمتع نشاطك على الويب بأي تشفير إضافي عند استخدامك لهذا الوضع، وهذا يعني أن مواقع الويب التي تزورها يمكنها الوصول إلى عنوان IP الخاص بك.

وهنا يمكنك الاعتماد على (الشبكات الافتراضية الخاصة) VPN والتي تتيح لك إخفاء سجل التصفح، وعنوان IP الخاص بك، والتصفح بأمان.

3- هجوم الوسيط Man-in-the-middle Attack:



تأثير وضع التصفح المتخفي لا يتعدى جهاز الحاسوب الذي تستخدمه، إذ يقتصر على منع المتصفح من جمع بيانات التصفح داخل المتصفح فقط. ,في بعض الأحيان يقوم مزودي خدمة الإنترنت بتسجيل نشاطك حتى مع تفعيلك لوضع التصفح الخفي للتأكد من أنك لا تفعل أي شيء غير قانوني.

وهنا يمكن أن تكون هدفًا لهجوم الوسيط المعروف اختصارًا بهجوم MitM، حيث يتم تنفيذ هذه الهجمة من خلال التحكم في معدات الاتصالات بين نظامين. مثل: استغلال جهاز التوجيه الذي يوفر خدمة الواي فاي المجانية في مكان عام لتنفيذ هجوم على جهازك.

4- البرامج الضارة وإضافات المتصفح:

سواء قمت بتفعيل ميزة التصفح الخفي أم لا، ستظل هدفًا للتتبع من خلال الإضافات التي قمت بتثبيتها في المتصفح والبرامج الضارة الموجودة على جهازك مثل: برامج Keyloggers التي تقوم بتسجيل نقرات لوحة المفاتيح حتى إذا كنت تستخدم وضع التصفح المتخفي.

كما أن أي إضافة بإمكانها أن تجمع الكثير من المعلومات حول عادات التصفح الخاص بك حتى بتنشيط وضع التصفح الخفي، ولهذا السبب تقوم بعض متصفحات الإنترنت بتعطيل جميع الإضافات بشكل إفتراضي عند تنشيط وضع التصفح الخفي.

5- إنشاء بصمة رقمية لك:

يمكن لأي موقع ويب حتى في حالة استخدام وضع التصفح الخفي جمع بعض البيانات الخاصة بك مثل: المنطقة الزمنية، ولغة نظام التشغيل النشطة، وتجميع بيانات عن هويتك وعادات تصفحك لموقعها لإنشاء (بصمة رقمية) Browser Fingerprinting، لتتبعك عبر الإنترنت.

طرق إضافية لحماية خصوصيتك على مواقع الويب:

يمكنك تثبيت إضافة HTTPS Everywhere، أو الاعتماد على خدمة VPN. وإذا كنت تريد مزيد من الخصوصية يمكنك إستخدام متصفح (تور) TOR.. وتأكد من تنزيل برنامج مكافحة فيروسات قوي وتحديثه باستمرار.