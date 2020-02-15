تم طرح هاتف Galaxy S20 من سامسونج لأول مرة هذا الأسبوع، ولكن لا يقلل ذلك من شأن هاتف Galaxy S10 الذي تم إصداره العام الماضي.

على الرغم من أن S20 يجلب مزايا جديدة إلا أن هناك أسباب كثيرة للنظر في Galaxy S10، على الرغم من أنه لا يحوي على أحدث كاميرا، إلا أنه لا يزال يحوي على إعداد ثلاثي العدسات مثير للإعجاب قادر على التقاط صور غنية وواضحة، ويعمل بالسرعة والسلاسة التي قد تحتاج إليها.

5 أسباب لشراء Galaxy S10 بدلاً من Galaxy S20

السعر

من أبرز الأسباب التي تجعلك تفكر في اقتناء S10 بدلًا من S20 هو السعر، حيث يبلغ سعر Galaxy S10 ما يقارب من 750 دولار، بينما يبدأ S10 Plus بسعر 850 دولارًا، وهذا يجعل سعر S10 أرخص من S20 بمقدار 250 دولارًا و S10 Plus أقل تكلفة من S20 القياسي بـ 150 دولار.

كما أن كِلا الهاتفين أرخص بكثير من هاتف Galaxy S20 Plus الذي تبلغ تكلفته 1200 دولار، والذي يأتي بشاشة أكبر، ويدعم 5G، بالإضافة إلى كاميرا إضافية لاستشعار العمق، ويكلف هاتف سامسونج S20 Ultra الذكي الذي تبلغ تكلفته 1400 دولار، ما يقرب من ضعف هاتف Galaxy S10، ويأتي هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.9 بوصة وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

شبكات 5G

يعد دعم اتصال الجيل الخامس 5G أحد مزايا Galaxy S20 البارزة، لكن العديد من الشركات في العالم لا تزال تعمل على تطوير وتوسيع نطاق تغطية 5G، حيث تتوفر شبكات الجيل الخامس في عدد قليل من المدن حول العالم.

الكاميرا

قد يفتقر Galaxy S10 إلى المستشعرات الأكبر والأكثر تقدمًا الموجودة في S20. لكنه لا يزال قادرًا على التقاط الصور عالية الجودة.

يحتوي كل من Galaxy S10 و S10 Plus على كاميرا ثلاثية العدسات تتضمن كاميرا تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة 12 ميجابكسل وكاميرا عريضة 16 ميجابكسل، وهذا يعني أنه لا يزال بإمكانك التصوير في مجموعة متنوعة من الأوضاع، مثل التكبير إلى ما يصل إلى 10x رقميًا والتقاط الصور من خلال مجال رؤية واسع بدرجة 123 درجة.

على الرغم من أن جهاز S10 قد لا يكون رائعًا في تكبير الصورة أو التقاطها في ظروف الإضاءة المنخفضة مثل جهاز S20، إلا أنه لا يزال لديه كل المزايا المهمة الموجهة للصور التي تريدها في هاتف ذكي حديث.

مزايا مشتركة

قدمت سامسونج العديد من المزايا التي تتوفر في S10 في هاتفها الجديد S20، مثل ميزة مشاركة الشحن، كما يحوي S10 على مستشعر لبصمات الأصابع تحت الشاشة، ويملك شاشة Infinity-O من سامسونج والتي هي نوع جديد من الشاشات التي تم إطلاقها العام الماضي.

تجربة الاستخدام

تتمثل أكبر التحسينات في Galaxy S20 في القدرة على دعم شبكات الجيل الخامس والكاميرا التي تمت ترقيتها، إذا لم يكن أي من هذه الأمور تمثل أولوية بالنسبة لك، فقد يكون من المفيد التحقق من جهاز Galaxy S10 الأقل تكلفة، والذي يحتوي على معظم المزايا التي يتمتع بها نظيره الأحدث.