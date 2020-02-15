5 أجهزة تقنية تأثر إنتاجها بانتشار فيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) في وفاة أكثر من 1500 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة الآلاف في الصين ودول العالم، ولكن يبدو أن تأثير الفيروس لم يكن على البشر وحدهم، بل امتد ليشمل العديد من الشركات التقنية، والتي تأثرت بشكل سلبي من انتشاره.

وذلك لأن العديد من هذه الشركات تتخذ من الصين محطة رئيسية لتصنيع وتسويق منتجاتها المختلفة، وبسبب ابتعاد العمال عن هذه المصانع، تضررت سلاسل الإمداد للشركات الكبيرة والصغيرة، وقد أثر ذلك بالفعل على توفر الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب وغيرها من المنتجات التقنية.

فيما يلي خمس أجهزة تقنية تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين:

1- نظارات Oculus Quest:

أحدث المنتجات التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا، هي سماعة الواقع الافتراضي Oculus Quest التي تطورها شركة فيسبوك، حيث أعلنت فيسبوك عن تعطل سلسلة الإمداد بسبب تفشي الفيروس في الصين مما سيؤثر على الإنتاج والتوافر.

يذكر أن فيسبوك كانت قد أوقفت سفر موظفيها إلى الصين، ونصحت الذي عادوا من الصين مؤخرًا بالعمل من المنزل. وبالرغم من حظر منصة فيسبوك من العمل في الصين، إلا أنها ما زالت تعتمد بصورة كبيرة على مصانعها في الصين لإنتاج العديد من أدواتها التقنية.

2- جهاز الألعاب Nintendo Switch:

بسبب الحظر المفروض على السكان وبقائهم في منازلهم، أصبحت الألعاب أكثر شعبية وزاد معدل اللاعبين بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، لكن شركة Nintendo – التي أصدرت للتو أول وحدة تحكم لها في الصين – تعرضت لضربة كبيرة في الإنتاج.

حيث اعتذرت الشركة عن تأخر شحنات جهاز الألعاب Switch في اليابان. ولم يكن التأثير هنا فقط بل تأثرت أيضًا الأجهزة الطرفية لوحدة التحكم مثل لعبة Ring Fit Adventure، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأجهزة، بل وصل حتى لناشري الألعاب مثل شركة Obsidian Entertainment التي ذكرت أن انتشار فيروس كورونا قد أثر على أحد الفرق التي تعمل على تطوير ألعابها.

3- سماعات AirPods:

بالرغم من عدم تأكيد آبل لتوقف سلسة توريد سماعات الأذن اللاسلكية AirPods إلا أن بعض التقارير ذكرت أن المكونات الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية تعاني من نقص في المخزون الحالي.

وما يزيد الأمر سوءًا لشركة آبل أن غالبية إنتاج AirPods لا يزال في الصين. وهذا ما جعلها تطلب من بعض مورديها زيادة الإنتاج إلى 45 مليون وحدة في النصف الأول من العام الحالي بسبب ارتفاع الطلب.

4- هواتف Asus ROG، وXiaomi Redmi، وغيرها:

أول شركة أعلنت عن نقص مخزونها في الهواتف بسبب فيروس كورونا هي: شركة (أسوس) Asus التي أعلنت أن انتشار الفيروس قد ضرب خط إنتاج هاتفها للألعاب Asus ROG 2، وتبعتها شركة (شاومي) Xiaomi التي أعلنت أن التأثير وصل لعدة نماذج من علامة Redmi الفرعية التابعة لها في الصين.

ويبدو أن التأثير لن يكون من نصيب الشركات الصينية وحدها، حيث يهدد انتشار فيروس كورونا أيضًا إنتاج هواتف آيفون وهو مصدر قلق تشاركه آبل مع العديد من صانعي الهواتف الذكية في الوقت الحالي.

5- سيارة تيسلا الكهربائية:

بعد تفشي فيروس كورونا بوقت قصير أمرت الحكومة الصينية شركة تيسلا بإغلاق مصنعها الجديد في مدينة شنغهاي. وهذا قد يشكل ضربة كبرى لعمليات الإنتاج، خاصة وأن الشركة قد بدأت في تسويق سيارة Tesla Model 3 الجديدة في الصين في الفترة الأخيرة.