نهاية تطبيق المسابقات HQ Trivia

أغلقت شركة HQ، المطورة لتطبيق المسابقات HQ Trivia الذي كان يحظى بشعبية كبيرة، أبوابها وسرحت موظفيها البالغ عددهم 25 موظفًا، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من إطلاقها للعبة الشهيرة.

وتأسست الشركة من قبل اثنين من المؤسسين السابقين لخدمة فاين Vine، وهما روس يوسوبوف Rus Yusupov وكولين كرول Colin Kroll.

وأرسل الرئيس التنفيذي للشركة، روس يوسوبوف، رسالة إلى الموظفين معلنًا توقف HQ عن العمل، وقال في الرسالة: إنه كان هناك عرض للاستحواذ على HQ من شركة قائمة، لكن الشركة المستحوذة المحتملة غيرت موقفها فجأة.

وتم إطلاق لعبة HQ Trivia المجانية في عام 2017، وسرعان ما حققت نجاحًا كبيرًا بسبب الطبيعة المباشرة الجديدة للعبة وجوائزها النقدية الحقيقية وبسبب المضيف الشهير سكوت روجوفسكي Scott Rogowsky.

وأتاحت HQ Trivia لمستخدمي الهواتف الذكية ربح أموال حقيقية، وتألفت اللعبة من 12 سؤالًا مرفقة بإجابات متعددة، تتدرج صعوبة الأسئلة من البداية إلى النهاية وتشمل موضوعات مختلفة مثل التكنولوجيا، والرياضة والموسيقى وغيرها.

وتمحورت فكرة اللعبة حول خلق تفاعل حي بين المشاركين، حيث أن مواعيد اللعبة محددة، لكنها بدأت تفقد شعبيتها مع مرور الوقت، كما فقدت مضيفها، حيث أعلن روجوفسكي في شهر أبريل الماضي أنه سيغادر للعمل مع خدمة البث الرياضي DAZN.

وتم تنزيل اللعبة 67 ألف مرة في الشهر الماضي، وهو رقم ضئيل مقارنةً مع أعلى مستوى وصلت إليه اللعبة على الإطلاق وهو 2 مليون عملية تنزيل شهرية في شهر فبراير 2018، وذلك وفقًا لشركة تتبع التطبيقات Sensor Tower.

وجربت HQ مجموعة متنوعة من الأفكار لإبقاء المستخدمين على اتصال مع لعبة HQ Trivia، مثل حياة إضافية للعب ألعاب متعددة على التوالي وحدث شخصي مع جائزة قدرها 10 آلاف دولار، وأصدرت الشركة في عام 2018 لعبة مباشرة ثانية تسمى HQ Words، على غرار لعبة عجلة الحظ.

كما أطلقت لعبة تسمى HQX في شهر ديسمبر 2019، لكن يبدو أن الجهود التي بذلتها الشركة لم تكن كافية لإبقاء المستخدمين مهتمين بألعابها، وذلك بالرغم من تحقيقها للملايين من العائدات من خلال شراكات مع العلامات التجارية والمشتريات داخل التطبيق خلال سنواتها الأولى.

With HQ we showed the world the future of TV. We didn’t get to where we hoped but we did stretch the world’s imagination for what’s possible on our smartphones. Thanks to everyone who helped build this and thanks for playing.

— Rus (@rus) February 14, 2020