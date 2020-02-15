بدأ الطلب على هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطي بعد أيام قليلة من الإعلان عنه، وإذا كنت محظوظًا للحصول هاتف Galaxy Z Flip الجديد، فهناك الكثير من المزايا الرائعة التي يمكنك استكشافها، مثل الشاشة الخارجية، ولكن هناك بعض إعدادات أندرويد 10 التي يمكنك تغييرها لتحسين تجربة Galaxy Z Flip أكثر.

مزايا خفية في Galaxy Z Flip يمكنك تجربتها

حوّل مستشعر البصمة إلى عجلة للتمرير

على الرغم من أن واجهة OneUI 2 من سامسونج تجعل التفاعل مع الأزرار والنوافذ أسهل، إلا أن الوصول إلى الجزء العلوي من الشاشة للحصول على الإشعارات قد لا يزال يشكل صعوبة عند استخدام Galaxy Z Flip بيد واحدة، لكن هناك إعداد في أندرويد يحول قارئ بصمات الأصابع على جانب الهاتف إلى عجلة للتمرير للوصول للإشعارات، لتشغيل هذه الميزة:

اتجه إلى الإعدادات.

اضغط على المزايا المتقدمة.

حدد الحركات والإيماءات.

قم بتشغيل Finger sensor gestures.

عندما يكون هاتفك مفتوحًا ارسم بإصبعك من أعلى مستشعر البصمة إلى أسفله لرؤية الإشعارات، كما يمكنك القيام بنفس الحركة مرة ثانية للكشف عن لوحة التحكم، كما يمكنك فعل العملية بشكل عكسي لإغلاق الإشعارات.

خذ صورة سيلفي باستخدام زر الطاقة

عند إغلاق Galaxy Z Flip يمكنك النقر بشكل مزدوج على زر الطاقة لفتح الكاميرا الخارجية لالتقاط صورة شخصية حيث ستظهر الشاشة الصغيرة بحجم 1.1 بوصة على شكل معاينة مباشرة، ولالتقاط صورة قم بالضغط على زر التحكم في الصوت، أو ارفع راحة يدك إلى الكاميرا لتشغيل ميزة العد التنازلي لالتقاط الصورة.

الشاشة الخارجية

بصرف النظر عن السماح لك بالتقاط صور السيلفي عندما يكون Galaxy Z Flip مغلقًا، فإن الشاشة الخارجية الصغيرة لديها بعض الاستخدامات الأخرى، فيمكنك الضغط على زر الطاقة لإظهار التاريخ والوقت وحالة البطارية، ويمكنك السحب بإصبعك عبر الشاشة إلى اليمين للكشف عن الإشعارات، أو اضغط على أي من الرموز لرؤية جزء موجز من الإخطارات، وإذا كان هاتفك يشحن، فسوف تعرض الشاشة نسبة البطارية وتعطيك تقديرًا للمدة التي سيستغرقها شحن هاتفك بالكامل.

Flex Mode يحوّل Galaxy Z Flip إلى حاسب محمول صغير

قامت سامسونج بتحسين بعض التطبيقات للاستفادة من الشاشة عندما يكون الهاتف مفتوحًا بشكل زاوية قائمة، على سبيل المثال، عند فتح تطبيق يوتيوب في Flex Mode، سيتم تشغيل مقطع الفيديو الخاص بك في النصف العلوي من الشاشة بينما تظهر التعليقات في الأسفل، وفيما يلي طرق أخرى لاستخدام Flex Mode:

إجراء مكالمات فيديو Google Duo.

في تطبيق المعرض، قم بالتمرير خلال الصور الموجودة في النصف السفلي من الشاشة مثل لوحة التتبع.

يمكنك التقاط صور السيلفي بدون استخدام اليدين.

استخدام الهاتف مثل حامل ثلاثي القوائم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

تقسيم الشاشة

تعد الشاشة التي تبلغ 6.7 بوصة والتي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 مثالية لعرض تطبيقات أندرويد المقسمة، بحيث يكون أحد التطبيقات أعلى الآخر، ولفعل ذلك:

اسحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للدخول إلى عرض التطبيقات الحديثة أو انقر فوق زر التطبيقات الحديثة من شريط التنقل.

اختر التطبيق الذي تريد أن يظهر في الأعلى واضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق.

بعد لحظة ستظهر قائمة.

اضغط على خيار فتح في عرض تقسيم الشاشة.

اختر التطبيق الثاني الذي تريده أن يظهر في الأسفل.

بمجرد أن تكون في وضع تقسيم الشاشة، يمكنك الضغط مع الاستمرار على شريط التقسيم لتغيير حجم المساحة التي يشغلها كل تطبيق.

تمكين الإيماءات للاستخدام بيد واحدة

إن استخدام الإيماءات في نظام أندرويد يجعل Galaxy Z Flip سهل الاستخدام بيد واحدة، ولتمكين الإيماءات:

اتجه إلى الإعدادات.

اضغط على عرض.

حدد شريط التنقل.

اختر إيماءات ملء الشاشة.

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