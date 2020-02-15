مراجعة شاملة لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

قبل عام 2019؛ بدا أن الهواتف القابلة للطي لا تعدو أن تكون أكثر من حلم بعيد المنال. ومع ذلك؛ وبفضل الابتكارات التي قدمتها شركات مثل: سامسونج، وهواوي، وموتورولا، أصبحت الهواتف القابلة للطي حقيقة، وليس ذلك فحسب بل أصبحت التوجه الأهم في سوق الهواتف الذكية للأعوام القادمة.

تتبع سامسونج هذا العام نهجًا مختلفًا مع الهواتف القابلة للطي حيث قدمت هذا العام هاتفها الثاني القابل للطي تحت اسم (Galaxy Z Flip)، والذي يأخذ شكل هاتف ذكي تقليدي ذو شاشة مرنة تطوى رأسيًا من المنتصف، بدلاً من الطي من الجوانب ليصبح هاتف ذكي وجهاز لوحي في الوقت نفسه، على غرار هاتفها الأول Galaxy Fold الذي قدمته العام الماضي وعانت على مدار العام لإصلاح عيوب تصميمه.

سواء كنت مهتمًا بتصميم Galaxy Z Flip القابل للطي، أو المواصفات، أو السعر أو أي شيء آخر، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الهاتف:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy Z Flip بتصميم مميز وأنيق يمكن طيه من المنتصف ليناسب الاستخدام بيد واحدة – يشبه تصميم هاتف Motorola RAZR -، والهيكل الخارجي مصنوع من الزجاج الذي ينحني بسلاسة من الجهة الخلفية ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي بلون الهيكل. بالإضافة إلى وجود الكاميرا الأمامية مدمجة في أعلى منتصف الشاشة نفسها.

يوجد على الجسم الخارجي لهاتف Galaxy Z Flip كاميرا خلفية ثنائية وبجوارها شاشة صغيرة تعرض معلومات سريعة مثل: الوقت والتاريخ والإشعارات الواردة، وتعمل باللمس حتى تتمكن من التنقل خلال الإشعارات الحديثة، لكنها صغيرة جدًا ولن ترغب في التفاعل معها لفترة طويلة، فغرضها الأساسي عرض معلومات الوقت والتاريخ دون الحاجة إلى فتح الهاتف بالكامل.

كما يوجد مستشعر بصمة الإصبع مدمجًا في زر التشغيل على الجانب الأيمن وأسفله زري التحكم في الصوت، ويوجد منفذ USB-C، ومكبر صوت في الأسفل، ولا يدعم الهاتف منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم.

الشاشة والمفصلات:

منذ أقل من عام مضى؛ كنا نواجه سلسلة كاملة من مشاكل التصميم القابل للطي مع هاتف سامسونج الأول Galaxy Fold فهو يضم شاشة بوليمر تُكسر بسهولة ويجب الحذر الشديد في التعامل معها في حين يصل سعر الهاتف إلى 2000 دولارِِ، ولكن هذا ما تغلبت عليه سامسونج في Galaxy Z Flip وقدمت العديد من التحسينات، والتي عند تجميعها معًا سنجد أنها تعالج على ما يبدو جميع مشكلات الجيل الأول من هواتف سامسونج القابلة للطي.

عندما يكون هاتف Galaxy Z Flip مفتوحًا؛ ستجد شاشة من نوع Dynamic AMOLED قابلة للطي من المنتصف رأسيًا تطلق عليها سامسونج اسم Infinity Flex، وتأتي بمقاس 6.7 بوصات، بأبعاد 21.9:9، وبدقة 3636 × 1080بكسلًا، وبكثافة 524 بكسلًا في البوصة الواحدة، وهي مغطاة بطبقة من الزجاج الرفيع جدًا مما يمنحك منظرًا رائعًا مع شاشة مسطحة ناعمة.

وعندما يُطوى الهاتف فإنه يأخذ شكلًا مربعًا، وستجد شاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED بمقاس 1.1 بوصة، وبدقة 300×112 بكسلًا، وبكثافة 303 بكسلًا في البوصة الواحدة، وهي مخصصة لعرض معلومات سريعة مثل: الوقت والتاريخ، ونسبة شحن البطارية، والإشعارات الواردة.

تقول شركة سامسونج إنها أجرت العديد من التحسينات على المفصلة في هاتف Galaxy Z Flip بما في ذلك إضافة بطانة جديدة من ألياف النايلون لتساعد على منع الغبار من التجمع خلف الشاشة.

بالإضافة إلى الحماية من الكسر أثناء الطي – على الرغم من عدم دعم الهاتف تصنيف IP لمقاومة المياه والغبار – كما أن المفصلة أكثر إحكامًا من المفصلة المُعاد تصميمها في هاتف Galaxy Fold، وهي ضيقة للغاية بحيث يمكنها بالفعل فتح Galaxy Z Flip في أي زاوية، حيث يمكنك إبقاء الهاتف مفتوحًا بزاوية 90 درجة مثل وضعية الحاسوب المحمول، مع تقسيم التطبيقات 50/50 على طول الخط القابل للطي.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy Z Flip كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية واسع جدًا بزاوية 123 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل واسعة الزاوية 78 درجة، وبفتحة عدسة f/1.8. مع دعم ميزة (التثبيت البصري) OIS، والتقريب الرقمي حتى 8x، وخاصية (التركيز التلقائي) tracking AF، بالإضافة إلى دعم ميزة + HDR10.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية العدسة – مدمجة في أعلى منتصف الشاشة – بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4، وتدعم ميزة (التركيز المباشر) Live focus للصور وتسجيل الفيديو.

الأداء:

يعمل هاتف Galaxy Z Flip بمعالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.95 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ولا يدعم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

البطارية ونظام التشغيل:

يعمل هاتف Galaxy Z Flip بنظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 2، وقد تعاونت سامسونج مع شركة جوجل لتوفير أفضل تجربة استخدام في ظل وجود شاشة قابلة للطي بتضمين ميزة جديدة يُطلق عليها اسم (وضع فلكس) Flex Mode، والتي تتيح تقسيم الشاشة إلى قسمين قياس كل منهما 4 بوصات – عندما يكون الجهاز مفتوح بزاوية 90 درجة كوضع الحاسوب المحمول – لعرض نوعين مختلفين من المحتوى أثناء استخدام التطبيقات.

وأعطت سامسونج مثالًا على ذلك: بمشاهدة فيديو من يوتيوب في القسم العلوي، والبحث عن مقاطع فيديو أخرى وقراءة التعليقات في القسم السفلي.

ويأتي الهاتف ببطارية سعتها 3300 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وطًا، مع دعم ميزة (الشحن اللاسلكي العكسي) Wireless Power Share لشحن الأجهزة الأخرى.

السعر والتوافر:

يتوافر هاتف Galaxy Z Flip بسعر 1380 دولارًا، وقد أعلنت سامسونج أنه سيكون متاحًا بكميات محدودة باللونين الأسود والأرجواني في أسواق محددة بما في ذلك: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في 14 فبراير 2020، ثم اللون الذهبي في بلدان محددة، ومن غير المعروف حتى الآن موعد توافره عالميًا.

Galaxy Z Flip المعالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.95 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر. الشاشة الرئيسية: 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 3636 × 1080بكسلًا، وبكثافة 524 بكسلًا في البوصة الواحدة. الخارجية: 1.1 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة 300 × 112 بكسلًا، وبكثافة 303 بكسلًا في البوصة الواحدة. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية واسع جدًا بزاوية 123 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل واسعة الزاوية 78 درجة، وبفتحة عدسة f/1.8. وتدعم ميزة (التثبيت البصري) OIS، والتقريب الرقمي حتى 8x، وخاصية (التركيز التلقائي) tracking AF،بالإضافة إلى دعم ميزة +HDR10. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4. تصوير الفيديو بدقة 4K UHD بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا FHD بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسلًا بدقة 30 إطارًا في الثانية. مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي (RAm) 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل الجانبي، والتعرف على الوجه (متاح فقط عند فتحه للوصول إلى الكاميرا الأمامية). الاتصال شبكات الجيل الرابع LTE فقط، مع إمكانية تشغيل بطاقتين SIM. تقنية واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz. بلوتوث 5.0. الاتصال القريب المدى NFC مما يوفر إمكانية الدفع مباشرة من خلال الهاتف عبر ميزة Samsung Pay. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. حجم البطارية 3300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless Power Share. الألوان الأسود، والأرجواني، والذهبي. نظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 2. الوزن 183 جرامًا. الأبعاد مطوي: 73.6 × 87.4 × 17.3 مم غير مطوي: 73.6 × 167.3 × 7.2 مم السعر 1380 دولارًا. تاريخ التوافر في أسواق محددة ابتداءً من 14 فبراير 2020.