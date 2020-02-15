كيف يمكنك حماية كلمات المرور على جوجل كروم؟

يتيح لك متصفح جوجل كروم تذكر كلمات المرور التي تستخدمها على المواقع المختلفة عن طريق ميزة تُسمى (Google Chrome Manager Password)، لكن بالرغم من أن هذه الخدمة تساعدك في تذكر كلمات المرور المختلفة، إلا أنه يمكن للمتسللين عرض جميع كلمات المرور المخزنة على حساب جوجل واستخدامها لاختراق حساباتك على الإنترنت.

فيما يلي كيفية حماية كلمات المرور على جوجل كروم:

مسح كلمات المرور الخاصة بك:

لحذف جميع تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:

انقر على النقاط الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر في نافذة جوجل كروم.

انقر على (الإعدادات).

ومن القائمة الموجودة على اليسار تحت قسم (متقدم) Advanced، اضغط على (الخصوصية والأمان) Privacy and security.

اضغط على خيار (مسح بيانات التصفح) Clear browsing data.

ستظهر لك نافذة منبثقة؛ اضغط على علامة تبويب (متقدم) Advanced.

حدد النطاق الزمني لمسح البيانات في الأعلى.

حدد خيار (كلمات المرور وبيانات الدخول الأخرى) Password and other sign-in data.

انقر فوق (مسح البيانات) Clear Data.

تعطيل حفظ كلمات المرور والمزامنة:

يمكنك منع متصفح جوجل كروم من حفظ بياناتك ومزامنتها في المستقبل. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) داخل المتصفح.

اضغط على خيار (مزامنة وخدمات جوجل) Sync and Google services.

اضغط على خيار (إدارة المزامنة) Manage sync.

قم بإيقاف مزامنة كلمات المرور من خلال الضغط على زر التبديل المجاور لخيار (كلمات المرور) Password.

إذا أردت إلغاء تحديد (مزامنة كل شيء)، اذهب إلى الصفحة السابقة واختر (إيقاف التشغيل) Turn Off.

إذا أردت إلغاء حفظ كلمات المرور على المتصفح تلقائيًا، وتعطيل الدخول تلقائيًا لحساباتك على الويب، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على (متقدم) Advanced في الصفحة الرئيسية.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان).

في قائمة الملء التلقائي اختر (كلمات المرور) Password.

من هنا يمكنك تبديل خيارات (حفظ كلمات المرور) Offer to save Password و (تسجيل الدخول التلقائي) Auto sign-in.

كيفية تعزيز خصوصيتك على متصفح جوجل كروم:

تتعدد الطرق التي يمكن بها سرقة كلمات المرور، سواء بخطأ منك أو من المتصفح، ولذلك يُفضل وضع طبقات أمان إضافية لتعزيز خصوصيتك والمحافظة على كلمات المرور من خلال النقاط التالية:

أولًا: تعيين كلمة مرور على نظام التشغيل:

يمكنك وضع كلمة مرور أو رمز PIN على نظام التشغيل الخاص بك، ربما سيكون هذا أمرًا مزعجًا لكنه سيمنحك ميزة أمان إضافية، وحائط صد إذا حاول أي شخص استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون إذنك.

ثانيًا: استخدام المصادقة الثنائية:

يمكنك تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في حسب جوجل الخاص بك، وبالتالي إذا حاول شخص ما الوصول إلى صفحة كلمات المرور الخاصة بحسابك، فسوف يحتاج إلى رمز ثاني للمتابعة.

ثالثًا: استخدام تطبيق لإدارة كلمات مرور:

إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في كلمات المرور الخاصة بك، يمكنك تثبيت أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور سواء على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.