قامت آبل في عام 2016 بخطوة جريئة للغاية، وهي تخليها عن مقبس سماعات الأذن التقليدية في هواتف آيفون، وقدمت بديلًا عنها سماعات الأذن اللاسلكية AirPods والتي أصبحت الآن هي السماعات الأكثر شعبية.

ولكن ماذا إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد وتريد أن تستمع للموسيقى بواسطة هذه السماعات؟ أو قمت بتبديل هاتف آيفون بهاتف أندرويد ولا تريد التخلى عن هذه السماعات وترغب باستخدامها على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد؟

فيما يلي كيفية استخدام سماعات AirPods مع هاتف أندرويد:

يعتبر إقران سماعات AirPods بهاتف أندرويد، أو أي جهاز آخر يدعم تقنية Bluetooth سهلًا للغاية. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) على هاتف أندرويد.

اضغط على خيار (الأجهزة المتصلة) Connected devices.

اضغط على خيار (إقران جهاز جديد) Pair new device. وسيؤدي ذلك إلى وضع هاتفك في وضع الإقران.

الآن ضع سماعات AirPods في علبة الشحن الخاص بها، وتأكد من فتح العلبة.

اضغط باستمرار على الزر الصغير في الجزء الخلفي من علبة AirPods لبضع ثوان.

بمجرد أن يكونا جاهزين للاقتران، سيبدأ المصباح الموجود في علية الشحن بالوميض (في الداخل أو في مقدمة العلبة) حسب طراز السماعات التي لديك.

ستشاهد طلب لسماعات AirPods في قائمة إقران Bluetooth. اضغط عليه لإقران AirPods إلى هاتف أندرويد.

هذا كل شيء، يمكنك الآن استخدامها كما تفعل مع أي سماعات أذن أخرى تستخدم تقنية (البلوتوث) Bluetooth.

سلبيات استخدام سماعات AirPods مع هاتف أندرويد:

على الرغم من أن سماعات AirPods متوافقة بالتأكيد مع هواتف أندرويد، إلا أن آبل تصنعها بشكل أساسي لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، لهذا السبب، ستفقد العديد من الميزات المفيدة عند استخدامها على أجهزة غير تابعة لشركة آبل، وهذه أهمها:

الوصول إلى Siri: بسبب عدم وجود المساعد الصوتي (سيري) Siri على هواتف أندرويد، فمن الطبيعي ألا تجد ميزات مثل: التحكم في الموسيقى أو طرح الأسئلة بواسطة الصوت.

وظائف النقر المزدوج القابلة للتخصيص: على هواتف آيفون، يمكنك تغيير ما تقوم به بالنقر مرتين على السماعة لاختصار وظائف مثل: تخطي الأغاني، واستدعاء سيري، والتشغيل أو الإيقاف المؤقت. ولكن على هاتف أندرويد سيكون متاحًا لديك التشغيل والإيقاف المؤقت فقط .

التعرف على الأذن Ear detection: عند استخدام السماعات مع هواتف آيفون، فإنها تكتشف متى قمت بإزالتها من أذنك وتوقف الموسيقى مؤقتًا حتى تقوم بإعادتها. هذه الوظيفة غير متوفرة مع هاتف أندرويد.

سهولة التحقق من البطارية: عند توصيل سماعة أيربودز بهاتف أندرويد، لا يمكنك سؤال Siri عن عمر البطارية أو التحقق من ذلك على هاتفك.

كيفية تحسين توافق سماعات AirPods على هاتف أندرويد:

يمكنك إضافة المزيد من الوظائف إلى سماعات أيربودز الخاصة بك باستخدام تطبيقات الطرف الثالث، والتطبيق الأكثر شهرة لجعل AirPods يعمل بشكل أفضل على هاتف أندرويد هو تطبيق Assistant Trigger. الذي يتيح لك التحقق من مستوى البطارية على هاتفك وتشغيل مساعد جوجل بعد النقر المزدوج على إحدى سماعات الأذن، التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.