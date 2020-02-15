صفقة اليوم.. احترف إستراتيجيات التسويق على إنستاجرام مع خصم 85%

حزمة التسويق على إنستاجرام The Essential Instagram Brand Marketing Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 53.

المدة: 9 ساعات.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء محتوى فعال ومناسب للجمهور المستهدف، واستغلال ميزات قصص إنستاجرام – مثل: استطلاعات الرأي، و(أبرز القصص) Highlights – لزيادة المشاركة والتفاعل، وكذلك استخدام الوسوم بطرق احترافية لتسهيل وصول الجمهور المستهدف إلى المحتوى الذي تقدمه عند بحثهم عنه. وكيفية إنشاء محتوى فيديو جذاب وتحقيق أقصى استفادة من ميزات إنستاجرام لنمو علامتك التجارية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام الإعلانات الممولة على إنستاجرام للترويج لعلامتك التجارية وزيادة تفاعل الجمهور مما يساعد في زيادة المبيعات، كما تضم دورة أخرى حول احتراف التصوير وتحرير الصور لتقديم محتوى احترافي للمتابعين، وذلك من خلال التعرف على أفضل تطبيقات التحرير لاستخدامها، وكذلك تقنيات التحرير من البداية وحتى الاحتراف.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 136 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 85%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

أصبحت منصة إنستاجرام أداة تسويقية قوية للعلامات التجارية، حيث يستخدم إنستاجرام للأعمال التجارية أكثر من 25 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، ويقوم أكثر من 200 مليون مستخدم على إنستاجرام بزيارة حساب تجاري واحد على الأقل يوميًا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات لتسويق منتجاتها إلى الجمهور المناسب، دون إنفاق مبلغ ضخم على الإعلانات المدفوعة.

تتغير الخوارزميات لمواقع مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، ويوتيوب باستمرار، وبمجرد تغييرها يجب عليك تغيير استراتيجيات التسويق الخاصة بك، لذلك يمكنك الاستعانة بالدورة التدريبية (The Essential Instagram Brand Marketing Bundle) والتي تقدم لك أحدث إستراتيجيات التسويق والإعلان على إنستاجرام، ونصائح لمساعدتك على تعزيز عملك مع خصم يصل إلى 85%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية، و53 درسًا، وأكثر من 9 ساعات من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 136 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 19.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 85 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء محتوى فعال ومناسب للجمهور المستهدف، وكيفية استغلال ميزات قصص إنستاجرام – مثل: استطلاعات الرأي، و(أبرز القصص) Highlights – لزيادة المشاركة والتفاعل، وكذلك استخدام الوسوم بطرق احترافية لتسهيل وصول الجمهور المستهدف إلى المحتوى الذي تقدمه عند بحثهم عنه. وكيفية إنشاء محتوى فيديو جذاب وتحقيق أقصى استفادة من ميزات إنستاجرام لنمو علامتك التجارية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام الإعلانات الممولة على إنستاجرام للترويج لعلامتك التجارية وزيادة تفاعل الجمهور مما يساعد في زيادة المبيعات، كما تضم دورة أخرى حول احتراف التصوير وتحرير الصور لتقديم محتوى احترافي للمتابعين، وذلك من خلال التعرف على أفضل تطبيقات التحرير لاستخدامها، وكذلك تقنيات التحرير من البداية وحتى الاحتراف.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، وإمكانية تنزيل المحتوى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Hype Your Brand on Instagram with Sue Zimmerman

Growing Your Audience on Instagram with Pei Ketron

Create an Instagram Paid Ad Strategy with Morgan Sutton

Shooting & Editing for Mobile Photography with Elise Swopes

الحصول على الصفقة: من هنا.