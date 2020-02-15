زوكربيرج: على فيسبوك القبول ببعض التنظيم الحكومي

قال مؤسس شركة فيسبوك ومديرها التنفيذي (مارك زوكربيرج): إنه يتعين على الشركة قبول شكل ما من أشكال التنظيم الحكومي، مع الاعتراف بوضعه كمزود محتوى في مكان ما بين صحيفة وشركة الهاتف.

وزعم أن حقبة الانتخابات الديمقراطية النظيفة الخالية من تدخل الحكومات الأجنبية، أصبحت أقرب بالنظر إلى أن فيسبوك توظف الآن أكثر من 35,000 موظف يعملون على مراقبة المحتوى، والأمان.

واعترف زوكربيرج أن فيسبوك كانت بطيئةً في فهم حجم مشكلة التدخل الأجنبي. كما دافع عن شركته من الادعاءات بأنها تؤدي إلى الاستقطاب السياسي، قائلًا: إن الغرض من الشبكة الاجتماعية هو الجمع بين المجتمعات.

وأثناء حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني – وهو تجمع سنوي رفيع المستوى للسياسيين والدبلوماسيين والمتخصصين في مجال الأمن – سعى زوكربيرج إلى تبديد فكرة أن شركته قوضت الديمقراطية، أو أضعفت النسيج الاجتماعي، أو ساهمت في إضعاف الغرب من خلال نشر انعدام الثقة. وقال: إنه يدعم لوائح الدول في أربعة مجالات تشمل الانتخابات، والخطاب السياسي، والخصوصية، ونقل البيانات. وقال: “لا نريد أن تفعل الشركات الخاصة بالكثير من الموازنة الاجتماعية للموازنة دون عمليات ديمقراطية”.

وقال زوكربيرج – الذي من المقرر أن يجري يوم الاثنين مناقشات جديدة مع المنظمين في مفوضية الاتحاد الأوروبي: حتى إن تدخّل عدد كافٍ من الناس للتوصل إلى إجابة شافية للتنظيم، فإن الإجابة لن تكون بالضرورة صحيحة، ولكن العملية التي سيُتَّخذ فيها القرار تساعد في بناء ثقة أكبر في الإنترنت.

وعلى النقيض من ذلك، قال زوكربيرج: إن الدول الاستبدادية تقدم أشكالًا شديدة التحكم بالإنترنت تقيد حرية التعبير. وأضاف خلال جلسة أسئلة وأجوبة في الحدث: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تنظيم في الغرب بشأن المحتوى الضار … ولكن يبقى السؤال عن الإطار الذي تستخدمه لهذا الغرض”.

وقال أيضًا: “أعتقد أن لدى الناس حاليًا إطارين للصناعات الحالية – هناك الصحف ووسائل الإعلام الموجودة، ثم هناك النموذج الشبيه بالاتصالات، وهو “البيانات التي تتدفق فقط من خلالك”، لكنك لن تُحمِّل شركة الاتصالات المسؤولية إن قال شخص ما شيئًا ضارًا على خط الهاتف. في الواقع، أعتقد أنه يجب أن نكون في مكان ما بينهما”.

وأشار زوكربيرج إلى أن مستخدمي فيسبوك يشاركون يوميًا أكثر من 100 مليار منشور، مضيفًا: “ببساطة يستحيل أن يكون هناك محرر بشري مسؤول عن التحقق من كل منها”. وبالإشارة إلى أن ما تفعله فيسبوك من إعطاء المشتركين المعلومات التي يتفقون معها فقط أدى إلى زيادة التحيز، وقال: “نحاول أن نظهر بعض التوازن في وجهات النظر”.