جيميل يعمل على تجميع الرسائل ذات الصلة.. إليك كيفية ذلك

قد تجعل ميزة جيميل الجديدة، التي تقوم بتمييز رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وجمعها معًا تلقائيًا استنادًا إلى محتواها، سهولة التصفح في صندوق الوارد الخاص بك أكثر متعة.

وجد الباحثون في 9to5Google بعد البحث في ملفات تثبيت تطبيق جيميل على أندرويد مراجع لأداة جديدة من شأنها تطبيق التصنيفات ورسائل المجموعة دون الحاجة إلى إنشاء فلاتر خاصة.

تُعد تسميات جيميل أداة مفيدة لفرز رسائلك، حيث تملك الكثير من المزايا عبر نظام المجلدات الأكثر تقليدية لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، فليس عليك نقل رسالة من البريد الوارد الرئيسي لتطبيق تسمية عليها، حيث يمكنك تطبيق تسميات متعددة على رسالة واحدة، ويمكنك إنشاء عوامل تصفية مخصصة حتى يتم تسمية بعض الرسائل تلقائيًا، ومع ذلك، قد يكون إنشاء هذه المرشحات مضيعة للوقت وأحيانًا يكون من الصعب معرفة أفضل طريقة لتحديد الرسائل التي تريد تمييزها.

أثناء الخوض في حزمة تطبيق جيميل على أندرويد (APK)، اكتشف الباحثون في 9to5Google أدلة على التصنيفات التي سيتم تطبيقها تلقائيًا على المشتريات والسفر.

حيث سيتم تجميع هذه الرسائل معًا، مما يوفر طريقة مناسبة للعثور على جميع الإيصالات وإخطارات الإرسال والفواتير وتذاكر السفر دون أي إعداد يستغرق وقتًا طويلاً، ويحتوي APK على أيقونات أنيقة للسفر والتسوق لمساعدتك في التعرف عليها في لمحة.

تلميحات كهذه غالبًا ما تكون مؤشرًا جيدًا على المزايا القادمة، وعلى الرغم من أن وضع العلامات التلقائي هذا ليس مؤكدًا في التحديث المستقبلي إلا أنه يبدو إضافة معقولة يمكن أن تجعل الحياة أسهل كثيرًا على محبي التسوق والمسافرين المتكررين.