تعرف على سرعة شحن Galaxy S20 Ultra مع استطاعة الشحن 45 واط

أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية الرائدة، وهي: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).

وجاء الهواتف الجديدة من الشركة الكورية بالعديد من المزايا التي تؤهلها لتكون من بين الأفضل في السوق حاليًا، بما في ذلك القدرة العالية على شحن البطارية، التي هي بالأصل كبيرة، إذ تبدأ من 4,000 ميلي أمبير/ ساعة في هاتف (جالاكسي إس20)، وتصل إلى 5,000 ميلي أمبير/ ساعة في هاتف (جالاكسي إس20 ألترا).

وبالإضافة الكاميرا التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، جاء هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) بالعديد من المزايا الأخرى التي تؤهله ليكون الأفضل بين الهواتف الثلاثة، بما في ذلك دعم الشحن باستطاعة 45 واط.

واليوم نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe تغريدة قال فيها: إن هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) مع بطاريته البالغ سعتها 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، وقدرة الشحن البالغة 45 واط، يُشحن بنسبة 100% خلال 58 دقيقة فقط.

For the current Galaxy S20 Ultra, the 45w charger can charge it to 100% in 58 minutes. Its battery is 5000mAh, so it is clear that the charging speed is faster than the Note10 +. — Ice universe (@UniverseIce) February 14, 2020

وأضاف Ice Universe في تغريدته أنه بالنظر إلى أن سعة بطارية الهاتف تبلغ 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، فمن الواضح أن هاتف سامسونج الأحدث يتوفق على سرعة الشحن التي يوفرها هاتفها (جالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10+.

يُشار إلى أن سامسونج تعتزم طرح هواتفها الجديدة اعتبارًا من 6 آذار/ مارس المقبل، وذلك بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس20)، وبسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس20 بلس)، وبسعر يبدأ من 1399 دولارًا أمريكيًا لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا).