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تسريب يكشف عن السعر المتوقع لمنصة بلاي ستيشن 5 من سوني

تسريب يكشف عن السعر المتوقع لمنصة بلاي ستيشن 5 من سوني
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أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية نقلًا عن مصادر مطلعة بأن المكونات النادرة رفعت تكاليف صناعة الجيل القادم من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation من شركة سوني إلى نحو 450 دولارًا أمريكيًا للوحدة، مما فرض قرارًا صعبًا لتحديد الأسعار في ظل التنافس مع شركة مايكروسوفت.

وتستعد الشركة اليابانية لإحلال منصة (بلاي ستيشن 5) محل (بلاي ستيشن 4) التي أُطلقت قبل نحو 6 سنوات، ومن المنتظر إطلاقها أواخر عام 2020، وهو الموعد ذاته الذي تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق الجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.

وتنتهي شركة سوني عادةً من تحديد سعر منصة الألعاب في شهر شباط/ فبراير من عام الإصدار، ثم تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل في فصل الربع. ولكن مع (بلاي ستيشن 5)، تتبع الشركة – وفق ما نقلت بلومبرج عن مصادرها الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لخصوصية الأمر – أسلوب الانتظار والترقب.

وعندما أطلقت شركة سوني منصة (بلاي ستيشن 4) في عام 2013 بسعر التجزئة 399 دولارًا أمريكيًا، قدرت شركة أبحاث السوق HIS Markit تكلفة التصنيع بنحو 381 دولارًا أمريكيًا. وفي حال كانت تكلفة صناعة (بلاي ستيشن 5) نحو 450 دولار أمريكيًا، فقد يبلغ سعر التجزئة على أقل تقدير نحو 470 دولارًا أمريكيًا. وبذلك سيكون من الصعب على المستهلكين الترقية إلى الإصدار الجديد من المنصة.

ووفقًا لمصادر بلومبرج، فإن أصعب ما في الأمر بالنسبة لسوني هو توفير إمدادات موثوقة من ذاكرة فلاش من نوع DRAM و NAND، وذلك بالنظر إلى أن هذه الذواكر أصبحت مطلوبة بكثرة في سوق الهواتف الذكية التي تستعد لدخول عصر شبكات الجيل الخامس 5G.

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ويُشار أيضًا إلى أن شركات صناعة منصات الألعاب لا تبحث عن هامش ربح كبير مقارنةً بشركات صناعة الهواتف، وذلك بالنظر إلى أنها تستفيد من سوق ألعاب الفيديو المربح، والاشتراك بخدمات بث الألعاب.

وبينما تسعى سوني إلى تخفيض سعر منصة الألعاب القادمة، نقلت بلومبرج عن مصادرها قولهم: إن تفشي فيروس كورونا المستمر ليس له أي تأثير حتى الآن على الاستعدادات لإنتاج (بلاي ستيشن 5). وأضافوا أن الشركة لم تقرر بعد عدد وحدات (بلاي ستيشن 5) التي ستصنعها في العام الأول.

وعلى صعيد منفصل، ذكرت مصادر بلومبرج أن سوني تعتزم إطلاق إصدار جديد من نظارة الواقع الافتراضي (بلاي ستيشن في آر) PlayStation VR، التي قد تُطرح في الأسواق بالتزامن مع إطلاق (بلاي ستيشن 5).

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