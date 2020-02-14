أوبو تعلن عن هاتف Oppo A31 بسعر منافس

أعلنت شركة (أوبو) Oppo الصينية عن هاتفها الذكي الأحدث (أوبو أي31) Oppo A31 الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة التي تتوفر بسعر لا يتعدى 200 دولار أمريكي.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

ويحتوي (أوبو أي31) – الذي يزن 180 جرامًا ويأتي بسماكة 8.3 ميليمترات – معالجًا ثماني النوى من نوع Mediatek MT6765 وبتردد 2.3 جيجاهرتز. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,230 ميلي أمبير/ ساعة.

ويمتلك الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، في حين تأتي الكاميرتان الثانية والثالثة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي داخل قطع (نتوء) في الشاشة، وتبلغ دقتها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 المبنية على الإصدار 9 (باي) من نظام التشغيل أندرويد.

ويتوفر هاتف (أوبو أي31) الجديد مبدئيًا في السوق الإندونيسي باللونين الأسود والأبيض المخضر، وبسعر يعادل 190 دولارًا أمريكيًا فقط. ولا معلومات حاليًا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.