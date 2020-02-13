Mi 10 الجديد من شاومي يمتلك أفضل كاميرا حسب DxOMark

أعلنت شركة شاومي في وقت سابق اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الأحدث (مي 10) Mi 10 الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا، إذ يقدم كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، مما أهله ليتربع على المركز الأول على مؤشر DxOMark متفوقًا على هاتف (هواوي ميت 30 برو 5جي) Huawei Mate 30 Pro 5G.

وحصل هاتف (مي 10) على 124 نقطة على مؤشر DxOMark – الذي يُعد الأشهر في اختبار جودة الصور في الكاميرات الرقمية، والهواتف الذكية – متفوقًا على هاتف هواوي الذي كان مهيمنًا على المركز الأول منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمجموع 123 نقطة.

وتخضع الهواتف التي يختبرها موقع DxOMark للعديد من الاختبارات قبل إضافتها إلى المؤشر، بما في ذلك اختبار الكاميرات الأمامية، والخلفية، والصور الثابتة، والفيديو، بالإضافة إلى اختبار أشياء أخرى، مثل: التصوير العريض، والمزايا الخاصة التي توفرها الكاميرا.

ويمتاز هاتف شاومي الأحدث بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع حساس بقياس 1/1.33 بوصة، وفتحة عدسة كبيرة جدًا f/1.69. وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الهاتف ببنية عدسات من نوع 8P، ودعم تقنيات التثبيت البصري، والتثبيت الإلكتروني. ويقدم الهاتف أيضًا كاميرا لتصوير العمق بدقة 12 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل 2x مع حساس 1/2.6 بوصة وفتحة عدسة f/2.0، كما يقدم كاميرا ثالثة للتصوير العميق الطويل بدقة 8 ميجابكسل، وهي تدعم التقريب الهجين بمعدل 10x، أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 20 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض.

ويدعم (مي 10) بفضل مزايا البرمجية التقريب الرقمي بمعدل يتراوح بين 0.6x إلى 50x. كما يمتاز بدعم التصوير بتقنية (المدى الديناميكي العالي) HDR. ويمتاز بدعم التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يُذكر أن مجموع 124 نقطة الذي حصل عليه الهاتف يشمل الكاميرا، ولكن هناك تفصيلات أخرى تتعلق بالقدرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديو، وفيما يتعلق بالقدرة على التقاط الصور التي تختبر أشياء، مثل: التعرض للضوء، واللون، والتركيز التلقائي، والنسيج، والضجيج، والتقريب، وتأثير بوكيه، والتصوير العريض، فقد حصل الهاتف على 134 نقطة. أما فيما يتعلق بتسجيل الفيديو الذي يختبر الأشياء ذاتها التي تُختبر لالتقاط الصور، بالإضافة إلى ميزة التثبيت، فقد حصل الهاتف على 104 نقاط.