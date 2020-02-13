نصائح تكنولوجية

Kiki.. روبوت منزلي ذكي يتعلم منك ويتفاعل معك

Kiki.. روبوت منزلي ذكي يتعلم منك ويتفاعل معك
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زاد معدل انتشار الروبوتات المنزلية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوز عدد الروبوتات المنزلية المباعة عالميًا 11 مليون روبوت خلال عام 2019 – بعدما كان 4 مليون روبوت فقط في عام 2015 – ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد ليصل إلى ما يزيد عن 29 مليون روبوت في عام 2025.

سنستعرض اليوم روبوت منزلي ذكي يُسمى (كيكي) Kiki، والذي تقوم بتطويره شركة Zoetic AI، وهي شركة أسستها مهندسة سابقة في جوجل تُدعى (Mita Yun) وذلك في عام 2017.

هذا الروبوت ليس مجرد روبوت منزلي تقليدي، حيث يتميز عن غيره من الروبوتات المنزلية بأنه لا يؤدي المهام الروتينية مثل: الإبلاغ عن حالة الطقس، أو أسعار الأسهم، وإنما يتفاعل ويتأقلم مع مالكه بل ويتعلم منه ومن أقرانه من الروبوتات المماثلة أيضًا!

تتلخص فكرة عمل روبوت Kiki في محاكاة سلوك الحيوانات المنزلية الأليفة، وقد طُور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يتعلم من مالكه ويتفاعل معه، وبذلك يصبح كل روبوت فريدًا من نوعه، حيث يقوم بتكوين ردود فعل خاصة به اعتمادًا على سلوك مالكه والأفراد المحيطين به.

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يضم الروبوت العديد من (مستشعرات اللمس) Touch Sensors، وبعد امتلاكك لهذا الروبوت فإنه سيتمكن من التعرف عليك، وعلى مشاعرك، وسيقوم بالتعبير عن مشاعره تجاهك أيضًا، بالإضافة إلى أنه يصبح أكثر ذكاءً يومًا بعد يوم بفضل قدرته على التعلم منك ومن أقرانه في حالة وجود وحدات أخرى منه في المنزل نفسه.

يستطيع روبوت كيكي تذكر وجه مالكه، وتمييزه في ظروف الإضاءة المنخفضة على بعد 2 متر، وذلك بفضل الكاميرا العالية الدقة المدمجة به، كما يستطيع تمييز الغرباء وتذكر مئات الوجوه للأشخاص الآخرين الذين يراهم، بالإضافة إلى تمييز الأصوات، والتعرف على الأشياء المحيطة.

Kiki.. روبوت منزلي ذكي يتعلم منك ويتفاعل معك

يتذكر هذا الروبوت كل شيء يقابله بما في ذلك: الأفعال التي حدثت أمامه ويقوم بربط هذه الأفعال بالأشخاص الذين قاموا بها، وبناءً على ذلك يُحدد أنماط معينة للقيام برد الفعل المناسب لكل شخص.

السعر والتوافر:

Kiki.. روبوت منزلي ذكي يتعلم منك ويتفاعل معك

قامت الشركة المطورة لهذا لروبوت Kiki بطرح المشروع على موقع التمويل الجماعي الشهير Kickstarter في سبتمبر 2019، وتمكنت من جمع ما يزيد عن 105 ألف دولارِِ حتى الآن، وهو متاح الآن للحجز بسعر 799 دولارًا، وستبدأ الشركة في تسليمه للعملاء خلال شهر مايو 2020 مع دعم الشحن لجميع أنحاء العالم.

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