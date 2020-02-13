gadgetsnow لمقارنة الأجهزة الذكية واختيار ما يناسبك

مع كثرة الأجهزة الذكية المتوفرة في السوق يُصبح من الصعب على المستخدم اختيار ما يناسبه لكن موقع gadgetsnow يوفر ميزة فريدة من نوعها تساعدك على اختيار ما يناسبك من الأجهزة على اختلافها، حيث يتيح لك المقارنة بين الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأدوات الشحن المعروفة باسم power bank، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز والساعات الذكية والكثير غير ذلك.

تعمل ميزة المقارنة في gadgetsnow بشكل بسيط جدًا، فبمجرد دخولك إليها، فقط قم باختيار ما تود مقارنته من الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة أو الساعات، فهي تتيح لك إدخال أسماء أربعة أجهزة للحصول على المقارنة بينها.

بعد إدخال أسماء الأجهزة التي تود مقارنتها قم بالضغط على زر المقارنة حيث ستظهر لك التفاصيل الكاملة للمنتجات التي قمت بإدخالها، كما يمكنك تحديد خيار إظهار الاختلافات فقط للحصول على الفرق بين الأجهزة.

تتيح لك ميزة المقارنة في gadgetsnow تحديد معايير المقارنة التي تودها، فيمكنك الحصول على ملخص قصير عن مواصفات الأجهزة أو يمكنك الحصول على المواصفات الرئيسية الكاملة للأجهزة، بالإضافة إلى ذلك تمنحك هذه الميزة الوصول للمزايا الخاصة والأداء والتصميم والتخزين والكاميرا والبطارية والكثير من التفاصيل حول الأجهزة التي تقوم بمقارنتها.

وبفضل ميزة الذكاء الاصطناعي الذي يدعم ميزة المقارنة يمكنك الحصول أيضًا على أبرز عمليات المقارنة التي قام المستخدمون بها، وذلك بناءً على القسم الذي قمت باختياره أو اسم الجهاز الذي قمت بإدخاله أولًا، ويمكنك الوصول لميزة المقارنة من خلال الرابط التالي https://cutt.us/IKtQ2