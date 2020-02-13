6 طرق مبتكرة لبناء الوعي بالعلامة التجارية لعملك

يسأل الكثير من الأشخاص عن أهمية الوعي بالعلامة التجارية في مجال التسويق، حيث تعود أهمية الوعي بالعلامة التجارية إلى الكم الهائل من المنتجات المتوفرة اليوم، والتي تحتاج لوجود رسالة مميزة وجمهور يمكنه تمييز العلامة التجارية للشركة عن منافسيها، وهذا أمر بالغ الأهمية، فقد يشكل الوعي بالعلامة التجارية الفرق بين النجاح والفشل للشركات، ويعد نشر الوعي بين المستخدمين أمرًا مهمًا بشكل خاص خلال السنوات الأولى للشركات التي تحاول حجز مكان لها في السوق.

ماذا يعني الوعي بالعلامة التجارية؟

يُعرّف الوعي بالعلامة التجارية على أنه مستوى الوعي لدى المستهلك عن الشركة، فهو يقيس قدرة العملاء المحتملين على التعرف على صورة العلامة التجارية وربطهم بمنتج أو خدمة معينة.

6 طرق لبناء الوعي بالعلامة التجارية

تحسين محركات البحث SEO

أغلب مستخدمين محركات البحث لا يتخطون في بحثهم النتائج في الصفحة الأولى أو النتائج الأولى التي تظهر في صفحة البحث، لذلك ينبغي عليك تحسين ظهور موقعك في نتائج محرك البحث.

وفقًا لـ Search Engine Watch تحصل النتائج الأعلى في صفحة بحث جوجل على 33٪ من عدد الزيارات أما المركز الثاني يحصل على 18٪، حيث يمكن أن يساعدك البحث في استراتيجيات مُحسنات محركات البحث المتعلقة بمكانتك أو منتجاتك أو خدماتك في زيادة وعي العلامة التجارية لعملك، وهذا البحث سوف يميزك كخبير ورائد في مجال عملك.

وسائل التواصل الاجتماعي

ما هو النهج الصحيح لبناء الوعي بالعلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي؟

اختر المنصة الأنسب

ابدأ بتحديد منصة التواصل الاجتماعي التي يوجد فيها العملاء المحتملين لعملك، وقم بإعداد حساب عليها، كما يجب أن تعلم أنه ليس عليك إعداد حساب على منصة ما لا يتواجد عليها العملاء المحتملين، كما يجب عليك التفكير في المحتوى الذي تقدمه.

اتبع تكتيكات بناء الوعي

إبدأ بالترويج لعلامة الهاشتاغ الخاصة بك، حيث يكون هذا الهاشتاغ مرتبط بشكل مباشر بالخدمة أو المنتج الذي تقدمه وخاص بعملك، حيث ستجد هذه الفوائد من الهاشتاغ:

يمكنك أن ترى كيف ينتشر المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي. تساعد علامة الهاشتاغ الخاصة بعملك في العثور على المحتوى الذي أنشأه المستخدمون وإعادة نشره.

التعاون مع المؤثرين

يساعد المؤثرون في الوصول إلى الجماهير ونشر المحتوى الخاص بك وبناء الوعي بالعلامة التجارية ويضفون الشرعية على رسالتك من خلال سلطتهم.

المفتاح لنجاح التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو اختيارك للمؤثرين المناسبين، كما يجب عليك أن تعلم أن المؤثرين الذين ستتعامل معهم متوافقون مع القيم الأساسية لعلامتك التجارية ويملكون نفس الجمهور المستهدف الذي تبحث عنه.

إعلانات جوجل أدسنس

تُعد الإعلانات المدفوعة طريقة رائعة للوصول لجمهورك المستهدف، حيث أعلنت جوجل عن إعلانات Adsense Auto الجديدة، والتي تعرض للناشرين أفضل مكان لإنشاء إعلاناتهم وتحسينها.

حملات تجديد النشاط التسويقي

هي عبارة عن حملات تسويقية مدفوعة الأجر، حيث تقوم باستهداف الجمهور الذي زار موقعك ولكنه غادر قبل اتخاذ الإجراء المطلوب منه، ويعتبر هذا النهج هو التقنية الأسهل لزيادة الوعي بالعلامة التجارية للأشخاص الذين سمعوا بالفعل بعملك، والهدف الرئيسي من حملة تجديد النشاط التسويقي ليس إيصال رسالتك إلى جمهور جديد ولكن تعزيز رسالتك بين قاعدة العملاء المحتملين الحالية.

الشراكة مع شركات محلية

قد يكون بناء الأعمال التجارية العالمية بمثابة حلم لأي علامة تجارية، ولكن قد تحصل على المزيد من التحويلات إذا ركزت على السوق المحلية، على الأقل في البداية، فالشراكة مع الشركات المحلية لبناء الوعي بالعلامة التجارية تعمل بشكل مشابه للتعاون مع أصحاب النفوذ، على سبيل المثال، يمكن أن يتعاون المقهى مع مخبز محلي، ومكان للزفاف مع بائع زهور.