أحد أهم الاختلافات بين هواتف أندرويد وهواتف آيفون هي: خيارات التخصيص الإضافية التي يقدمها نظام التشغيل، حيث يمكنك تخصيص وتطبيق العديد من (السِمات) Themes على هاتفك بمساعدة تطبيقات الطرف الثالث.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على تخصيص هاتف أندرويد:

1-تطبيق KWGT:

يدعم التطبيق ميزة رائعة وهي إمكانية إنشاء التطبيقات المصغّرة لمهام معينة، حيث يمكنك تخصيص الكثير من التطبيقات المصغرة ثم الاختيار من بينها، أو البدء من نقطة الصفر تمامًا إذا كنت تفكر في شيء معين، ويُغطى ذلك العديد منها مثل: الساعات والتقاويم ومشغلات الوسائط، وإذا أردت تجربة خالية من الإعلانات عند استخدامك للتطبيق يمكنك دفع 4.49 دولار لمرة واحدة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

2- تطبيق Resplash:

خلفية الهاتف من أكثر الأماكن التي يُركز عليها مستخدمي أندرويد عندما يتعلق الأمر بالتخصيص، وبإستخدام هذا التطبيق يمكنك الوصول إلى مكتبة Unsplash الشهيرة للصور المجانية، حيث ستجد الكثير من الصور مثل: المناظر الطبيعية الجبلية الواسعة والصور الرياضية والعديد من الصور حول مواضيع أخرى مختلفة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

3- تطبيق Nova Launcher:

يعتبر هذا التطبيق من أشهر تطبيقات التخصيص لهواتف أندرويد، فهو سهل الاستخدام ولديه العديد من المميزات مثل: تغيير خلفية الشاشة، والرموز، والقوائم وغيرها الكثير ببضع نقرات فقط، ولكن بعض الميزات الأكثر تقدمًا مثل تخصيص الإشارات والإيماءات تتطلب دفع مبلغ 4.99 دولارًا لمرة واحدة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

4- تطبيق Walli:

يمنحك هذا التطبيق إمكانية الوصول إلى بعض أفضل الأعمال الفنية المرسومة بواسطة فنانين محترفين لتخصيصها كخلفية للهاتف أو التطبيقات، وتتوفر به ميزة قائمة التشغيل والتي تتيح لك تحديد مجموعة من الصور المفضلة لديك وتغييرها تلقائيًا، ويعرض التطبيق إعلانات داخل التطبيق تُستخدم عائدتها للدفع للفنانين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

5- تطبيق Zedge:

هذا التطبيق لديه الكثير من المميزات مثل: صور بدقة HD و 4K لاستخدامها كخلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية، ومكتبة كبيرة تحتوي على العديد من النغمات الصوتية لإستخدامها كنغمات للاتصال الفردي، أو ضبطها لمنبه الهاتف. بالإضافة لأصوات أخرى يمكن إستخدامها كأصوات إنذار.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.