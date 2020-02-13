ما هو الفرق بين ويندوز 10 وويندوز S10؟

بعد إنهاء مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 7 أصبح اسم النظام ويندوز 10 يتكرر أكثر من المعتاد، لكنه ليس نظام التشغيل الوحيد حيث يوجد ويندوز S10 وهو إصدار يستهدف الطلاب والشركات الصغيرة.

على الرغم من أن كلاهما يعتمد على نفس الأساس، إلا أن هناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين ويندوز 10 وويندوز S10، وسنتناول في هذا الموضوع الاختلافات الحاصلة بينهما، إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ويندوز 10

هو أحدث إصدار من نظام تشغيل مايكروسوفت تم إصداره لأول مرة في عام 2015، وعندما تم إصداره أطلق عليه أحد موظفي مايكروسوفت الإصدار الأخير من ويندوز، وهذا يعني أن النظام سيعمل مثل الخدمات مع تحديثات مستمرة بدلًا من ترقية ضخمة واحدة.

تصدر مايكروسوفت تحديث للمزايا الرئيسية مرتين في السنة، وتوصي الشركة بتثبيت كل تحديث عند توفره، وكان آخرها تحديث نوفمبر 2019، ومع تقدم عمر الأجهزة قد لا تتمكن بعض الأجهزة من تلقي التحديثات بعد مرور الوقت.

يتضمن ويندوز 10 العديد من القدرات الجديدة، بما في ذلك التكامل مع المساعد الرقمي كورتانا، ويحتوي أيضًا على عدد من أدوات الأمان الجديدة مثل Windows Defender Antivirus الذي يعمل على حماية النظام من البرامج الضارة وبرامج التجسس عبر البريد الإلكتروني والتطبيقات والسحابة والويب، بينما يقدم Windows Hello خيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور لإلغاء تأمين أجهزتك مع وجهك أو بصمة الإصبع قارئ.

بينما كان بعض الأشخاص يترددون في البداية في التبديل بسبب التقارير عن العديد من الأخطاء في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل ويندوز 10، أجرت مايكروسوفت العديد من التغييرات على منهج التحديث الخاص بها بدءً من إصدار مايو 2019، بما في ذلك الإصدارات الأبطأ مع الاختبارات الإضافية، حيث أتاحت الخيارات الإيقاف المؤقت للتحديثات والكشف عن المزيد المشكلات المعروفة، لذلك يجب أن تكون تجربتك أكثر سلاسة الآن.

ويندوز S10

يعد ويندوز S10 الذي تم الإعلان عنه في عام 2017، إصدارًا من خاصًا من ويندوز10، حيث يوفر تجربة أسرع وأكثر أمانًا من خلال السماح للمستخدمين بتثبيت البرامج من متجر تطبيقات مايكروسوفت الرسمي فقط، ويتطلب استخدام المتصفح مايكروسوفت إيدج.

يشار إلى هذا النظام أحيانًا باسم “ويندوز10 في وضع S”، ويتم تثبيت ويندوز S10 على أجهزة الحاسب المحمولة منخفضة التكلفة والموجهة إلى المدارس والطلاب، بما في ذلك حاسب Surface المحمول.

يمثل هذا النظام جهود مايكروسوفت للتنافس في الفصل الدراسي ضد كروم بوك من جوجل وآيباد من آبل، ووفقًا لشركة مايكروسوفت تعتبر الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز S10 أسهل للمسؤولين في الإعداد والإدارة، والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضًا لأصحاب الأعمال الصغيرة.