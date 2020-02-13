أجهزة محمولة

مايكروسوفت ونايكي تطلقان نسخة خاصة من إكس بوكس ون

مايكروسوفت ونايكي تطلقان نسخة خاصة من إكس بوكس ون
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أعلنت شركة مايكروسوفت – بالتعاون مع شركة صناعة الملابس (نايكي) Nike – عن إطلاق نسخة من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس ون) Xbox One ذات تصميم يحمل العلامة التجارية (جوردان) Jordan الشهيرة في كرة السلة.

وتتسم هذه النسخة الخاصة من منصة (إكس بوكس ون) بلونها الأحمر، ونمط جوردان الشبيه بجلد الفيل الذي يغطي الجزء العلوي من المنصة. وبالإضافة إلى المنصة، فإن النسخة تأتي مع وحدة تحكم مع شعار لاعب كرة السلة القافز.

مايكروسوفت ونايكي تطلقان نسخة خاصة من إكس بوكس ون

يُشار إلى أن تصميم النسخة يحاكي الحذاء الرياضي (أير جوردان 3 ريترو يو) Air Jordan III Retro U الجديد الذي تعتزم شركة (نايكي) طرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مايكروسوفت صنعت كمية محدودة من النسخة الجديدة من منصة الألعاب، وعلى الراغبين في الحصول عليها الاشتراك في مسابقة أطلقتها الشركة على موقع تويتر، وهي مستمرة حتى 27 شباط/ فبراير الجاري.

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وكانت مايكروسوفت قد أطلقت على مدى السنوات الماضية العديد من النسخ الخاصة من منصة الألعاب (إكس بوكس ون)، بما في ذلك نسخ محدودة لألعاب شهيرة، مثل (ماينكرافت) Minecraft، و(فورتنايت) Fortnite.

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