كيف يمكنك عرض محتوى هاتف أندرويد على شاشة التلفاز؟

في الكثير من الأحيان؛ تحتاج إلى تمرير الهاتف الذكي بين أصدقائك لإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة صورك الملتقطة حديثًا، أو أحدث مقاطع الفيديو، ولكن بدلًا من ذلك لماذا لا تشاهدون هذا المحتوى على شاشة أكبر مثل شاشة التلفاز مثلًا؟

فيما يلي كيفية تشغيل المحتوى من هاتف أندرويد على شاشة التلفاز:

1- تطبيق Smart View على هواتف سامسونج:

تتميز هواتف شركة سامسونج التي تنتمي إلى سلسلة جالاكسي Galaxy بوجود تطبيق إفتراضي في نظام التشغيل يسمى (العرض الذكي) Smart View، والذي يتيح لك الاتصال والمشاركة من وإلى هاتفك الذكي، ويدعم التطبيق معظم أجهزة التلفاز الذكية.

2- استخدام تطبيق Google Home:

هذا التطبيق متوافر على أي هاتف أندرويد أو جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 5 أو أي إصدار أحدث، بالإضافة إلى إنك ستحتاج إلى جهاز Chromecast، أو جهاز تلفاز به جهاز Chromecast مُضمن، أو شاشة ذكية مثل: Google Nest Hub.

افتح تطبيق Google Home وحدد جهاز Chromecast الذي تريد استخدامه.

اضغط على زر Cast My Screen في أسفل الشاشة.

سيظهر لك تحذير يخبرك بأن كل ما هو موجود على هاتفك سيكون مرئيًا على التلفاز. اضغط على موافق.

لإيقاف عرض الشاشة، انقر فوق (إيقاف النسخ المتطابق) في التطبيق الرئيسي.

3- تطبيق LocalCasts

هو تطبيق بسيط ومجاني يتيح لك بث الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أي شاشة تلفاز ذكي، كما يتيح لك أيضًا مشاركة ملفاتك الخاصة على شاشة التلفاز، وعند مشاركة الصور على جهاز Chromecast، يمكنك تدوير الصور وتحريكها وتكبيرها وتصغيرها مما يجعله مفيدًا للعروض التقديمية.

4- باستخدام محول أو كابل:

إذا لم يكن لديك جهاز متوافق مع Chromecast أو إذا لم يكن هاتفك يدعمه، فيمكنك استخدام محول HDMI أو كابل لتوصيل هاتفك بالتلفاز وعرض محتوى هاتفك عليه، وتذكر: الخيار الذي تختاره يعتمد على نوع الشاشة التي تتصل بها.

5- إستخدام وصلة USB-C مع محول HDMI:

إذا كنت بحاجة إلى شحن هاتفك أثناء بث المحتوى على شاشة التلفاز، فستحتاج إلى هذا المحول، والذي يتم توصيله بمنفذ USB-C، وسيكون لديك منفذ HDMI، وكذلك منفذ USB-C آخر. وبالتالي يمكنك توصيل شاحن وكابل HDMI وشاشة تلفاز في الوقت نفسه.

6- استخدام تطبيق AllCast:

هو تطبيق مشابه لـ LocalCasts، ولكن به بعض المميزات الإضافية مثل: البث على أجهزة متعددة، بما في ذلك جهاز PlayStation 4. وبث الوسائط مباشرة من خدمة التخزين Dropbox، وبالتالي لن تكون في حاجة لملء هاتفك بالملفات الكبيرة من أجل بثها على شاشة التلفاز.