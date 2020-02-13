كيف يمكنك الاستفادة من الميزات الجديدة في خرائط جوجل؟

بمناسبة احتفالها بالذكرى 15 لإطلاق تطبيق خرائط جوجل، قدمت جوجل تحديثًا كبيرًا للتطبيق، من خلال إضافة خمسة تبويبات رئيسية يمكن إستخدامها لتحقيق أقصى استفادة من تجربة استخدام التطبيق.

كيفية الاستفادة من الميزات الجديدة في تطبيق خرائط جوجل:

بمجرد تحديث التطبيق على نظامي التشغيل آيفون وأندرويد، يمكنك الوصول إلى الكثير من المميزات من خلال خمس علامات تبويب رئيسية وهي:

1- استكشف Explore:

إذا كنت تبحث عن مكان قريب لتناول الطعام، أو تريد الحصول على أقرب مكان تُقام فيه الحفلات، أو أي نشاط أخر يخطر على بالك، يمكنك البحث عنه في علامة التبويب (استكشف)، حيث ستجد معلومات وتصنيفات، والكثير من الأنشطة لنحو 200 مليون مكان حول العالم، بما في ذلك: المطاعم المحلية، ومناطق الجذب السياحي القريبة، ومعالم المدن البارزة.

2- التنقل Commute:

إذا كنت تتنقل بالسيارة أو وسائل النقل العام أو الدراجة أو حتى سيرًا على الأقدام، يمكنك الحصول على تحديثات لحظية لحالات مختلفة مثل: مدى الازدحام، أو مسار الحافلة، والوقت المقدر للوصول لواجهتك.

وبمجرد إعداد خط سيرك داخل التطبيق، يمكنك التأكد من حالة الطريق ودرجة الحرارة وتحديثات عن حركة المرور في الوقت الفعلي، واقتراحات لطرق بديلة يقدمها المستخدمين الآخرين، بالإضافة لمدى أمان الطريق.

3- (محفوظ) Saved:

يمكنك الآن عرض جميع الأماكن التي قمت بحفظها في مكان واحد في تطبيق خرائط جوجل، ومع وجود أكثر من 6.5 مليار مكان حُفظت على الخريطة بواسطة المستخدمين أصبح الوصول إلى أي مكان سهلًا للغاية، كما يمكنك البحث عن خطط لرحلتك القادمة وتنظيمها ومشاركة التوصيات بناءً على الأماكن التي كنت فيها.

4- المساهمة Contribute:

يساهم مئات الملايين من المستخدمين كل عام بمعلومات مختلفة تساعد على تحديث تطبيق خرائط جوجل، وأنت أيضا يمكنك المساهمة من خلال هذا التبويب وإضافة إسهاماتك لمساعدة المستخدمين الآخرين على زيارة أماكن جديدة وبالطبع تحديث التطبيق في نفس الوقت.

وتتنوع المساهمات من مشاركة تعليقاتك، وصورك لأماكن مثيرة للاهتمام قمت بزيارتها، إلى إضافة مكان مفقود على الخريطة وصولًا إلى اقتراح تعديلات على الخريطة.

كما يمكنك الانضمام إلى برنامج Google Local Guides، وكسب نقاط لإسهاماتك ومكافآت مثل: اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في Google One.

5- التحديثات Updates:

تتيح لك علامة التبويب هذه، معرفة ما يدور حولك وتوصيات السكان المحليين والخبراء للأماكن التي يجب عليك زيارتها، بالإضافة لتوصيات للأماكن السياحية من شركاء تطبيق خرائط جوجل بحسب كل بلد، ويمكنك اكتشاف وحفظ ومشاركة هذه التوصيات مع أصدقائك أو عائلتك، كما يمكنك أيضًا الدردشة مباشرةً مع الشركات للحصول على إجابات لاستفساراتك.