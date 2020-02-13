نصائح تكنولوجية

كيفية الطباعة من جوجل كروم باستخدام الحاسب أو الهاتف الذكي

جوجل كروم
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هناك الكثير من الاختلافات الطفيفة بين متصفحات الإنترنت حيث من الممكن أن تصبح أشياء بسيطة مثل الطباعة عقبات تقنية ولكن إذا كنت تستخدم متصفح جوجل كروم فإن العملية سريعة وسهلة، حيث سيكون عليك فقط التأكد من إعداد الطابعة وتوصيلها بجهاز الحاسب أو آيفون أو هاتف أندرويد.

كيفية الطباعة عبر جوجل كروم باستخدام الحاسب

  • افتح متصفح كروم على جهاز ماك أو حاسبك الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز وانتقل إلى الصفحة أو المستند الذي تريد طباعته.
  • انقر فوق النقاط الثلاثة المتراكبة في أعلى يمين نافذة المتصفح وانقر على طباعة.
  • أدخل إعدادات الطباعة الخاصة بك، سيتضمن ذلك تحديد الطابعة التي تريد استخدامها واختيار اتجاه الصفحة واختيار الصفحات التي يجب تضمينها.
  • بمجرد تعيين كل شيء بشكل صحيح انقر فوق طباعة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة الطباعة بالضغط على Ctrl + P على لوحة مفاتيح أو Command + P على لوحة مفاتيح ماك.

كيفية الطباعة باستخدام الهاتف الذكي

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تختلف عملية الطباعة باختلاف الهاتف الذكي الذي تستخدمه، لكن هذا الاختلاف طفيف: 

  • افتح تطبيق كروم وانتقل إلى الصفحة أو المستند الذي تريد طباعته.
  • يجب على مستخدمي آيفون النقر فوق الزر المشاركة الموجود في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة، بينما يجب على مستخدمي أندرويد النقر فوق زر المزيد أو “ثلاث نقاط” الموجود في أعلى الزاوية اليمنى ثم يجب عليك تحديد مشاركة.
  • اضغط على طباعة.
  • اختر إعداداتك وكذلك الطابعة التي تريد استخدامها ثم حدد طباعة.
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