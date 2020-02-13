صفقة اليوم.. احترف تحرير الفيديو والتسويق مع خصم 97%

حزمة تحرير الفيديو والتسويق The Videography Editing & Marketing Certification Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 306.

المدة: 27 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على إتقان تصوير مقاطع فيديو باستخدام الكاميرات الرقمية DSLR، والهواتف الذكية، وحتى كاميرات الويب لتصوير الفيديو المباشر، وكيفية إنشاء مقاطع فيديو أفضل باستخدام الإضاءة والصوت والخلفيات المناسبة. بالإضافة إلى معرفة الأدوات البسيطة وغير المكلفة التي يمكنك استخدامها للحصول على مقاطع فيديو احترافية.

ثم ستنتقل إلى تعلم كيفية تحرير هذه المقاطع باستخدام كل من: DaVinci Resolve 15، وShotcut، وiMovie، حيث ستتعلم تطبيق تعديلات السرعة وإعادة التوقيت لإنشاء تأثيرات رائعة، واستخدام تطبيق VideoScribe لتحرير مقاطع الفيديو وجعلها أكثر ديناميكية بإضافة الرسوم المتحركة.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية للترويج للفيديو عبر الإنترنت من خلال تعلم التسويق بالفيديو وكيفية إطلاق حملات إعلانية على فيسبوك، وتحسين هذه الحملات للحصول على نتائج أفضل، وكيفية إنشاء جمهور مستهدف، وكذلك إنشاء الصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب استخدام Adobe Spark. كما تتضمن دورة أخرى حول تعلم ما يلزم لبدء وكالة إنتاج فيديو وتسويق مربحة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2000 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

زادت شعبية محتوى الفيديو خلال الفترة الأخيرة بفضل تطور سرعات الإنترنت والأجهزة، حيث أصبح أحد العناصر الأكثر فاعلية في إستراتيجيات التسويق الرقمي، وتشير التقارير إلى أن نسبة 53% من المستهلكين يتفاعلون مع العلامة التجارية بعد مشاهدة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

لذلك لم يعد الفيديو الآن خيارًا للشركات بل أصبح ضرورة، حيث يعتبر طريقة رائعة لتوصيل الأفكار المعقدة، وتثقيف المشاهدين حول آلية عمل منتج، أو خدمة معينة، وغير ذلك الكثير. وبناء عليه فقد زاد معدل الطلب الوظيفي على محرري الفيديو، ومسؤولي التسويق في الفترة الأخيرة.

يمكنك استغلال هذا الطلب المتزايد على الوظائف في هذا المجال واحتراف تحرير الفيديو من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Videography Editing & Marketing Certification Bundle)، والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 27 ساعة من المحتوى التعليمي الذي يغطي أحدث البرامج والأدوات المستخدمة في تحرير الفيديو، والتسويق مع خصم 97%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، و306 درسًا، وما يصل إلى 27 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2000 دولارِِ ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على إتقان تصوير مقاطع فيديو باستخدام الكاميرات الرقمية DSLR، وحتى الهواتف الذكية، وكاميرات الويب لتصوير الفيديو المباشر، وكيفية إنشاء مقاطع فيديو أفضل باستخدام الإضاءة والصوت والخلفيات المناسبة. بالإضافة إلى معرفة الأدوات البسيطة وغير المكلفة التي يمكنك استخدامها لانتاج مقاطع فيديو احترافية.

ثم ستنتقل إلى تعلم كيفية تحرير هذه المقاطع باستخدام كل من: DaVinci Resolve 15، وShotcut، وiMovie، حيث ستتعلم كيفية تطبيق تعديلات السرعة وإعادة التوقيت لإنشاء تأثيرات رائعة، واستخدام تطبيق VideoScribe لتحرير مقاطع الفيديو وجعلها أكثر ديناميكية بإضافة الرسوم المتحركة.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية للترويج للفيديو عبر الإنترنت من خلال تعلم التسويق بالفيديو وكيفية إطلاق حملات إعلانية على فيسبوك، وتحسين هذه الحملات للحصول على نتائج أفضل، وكيفية إنشاء جمهور مستهدف، وكذلك إنشاء الصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب استخدام Adobe Spark. كما تتضمن دورة أخرى حول تعلم ما يلزم لبدء وكالة إنتاج فيديو وتسويق مربحة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

iMovie: The Complete Video Editing Course

Create Images, Videos & Web Pages Using Adobe Spark

Webcam Videography 101

The Complete Video Production Bootcamp

How to Start a Profitable Video Marketing Business

Video Editing for Beginners: Complete Shortcut Masterclass

Complete Whiteboard Animation in VideoScribe: 5 Animations

Complete Color Grading & Color Correction in DaVinci Resolve

DaVinci Resolve 15: The Complete Video Editing Course

Online Video Marketing & Facebook Video Ads Mastery

الحصول على الصفقة: من هنا.