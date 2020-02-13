شاومي تعلن رسميًا عن Mi 10 و Mi 10 Pro

أعلنت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات في حدث في بكين عبر الإنترنت فقط عن هاتفين رائدين جديدين داعمين لشبكات الجيل الخامس هما Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro، وذلك في محاولة لتغيير المبيعات المتراجعة في سوقها المحلي، حتى مع استمرار رابع أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم في الدفع إلى الأسواق الخارجية حيث شهدت نجاحًا حديثًا.

ويعمل Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 865، وذاكرة الوصول العشوائي الأكثر كفاءة من نوع LPDDR5، وتقنية التخزين الأسرع UFS 3.0، وزودت شاومي Mi 10 و Mi 10 Pro بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، لكن بقية المستشعرات تختلف.

ويدعم كل من Mi 10 و Mi 10 Pro الوضع المزدوج SA + NSA لشبكات الجيل الخامس ومعيار Wi-Fi 6، والجدير بالذكر أن هاتف شاومي Mi 10 Pro قد حصل على درجة تتخطى 124 من DxOMark فيما يتعلق بالتصوير، متجاوزًا Mi Note 10 Pro و Huawei Mate 30 Pro.

سعر Xiaomi Mi 10:

يبدأ Mi 10 من 572 دولارًا للنسخة الأساسية 8/128 جيجابايت، و 615 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت، و 673 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف باللون الأسود Titanium Silver Black والذهي Peach Gold والأزرق Ice Blue، وتبدأ الطلبات المسبقة منذ اليوم، على أن يعرض للبيع لأول مرة في 14 فبراير في الصين.

سعر Xiaomi Mi 10 Pro:

يبدأ Mi 10 Pro من 715 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت، و 787 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت، و 860 دولارًا لنسخة 12/512 جيجابايت، ويتوفر الهاتف باللون الأبيض Pearl White والأزرق Starry blue، وتبدأ الطلبات المسبقة منذ اليوم، على أن يعرض للبيع لأول مرة في 18 فبراير في الصين.

مواصفات Xiaomi Mi 10:

يعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10، ويحتوي على شاشة AMOLED مع حواف منحنية مقاس 6.67 إنشًا تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1120 شمعة وتوفر نسبة تباين تبلغ 5،000،000:1.

وهناك معالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 256 جيجابايت.

ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 إنشًا ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 13 ميجابيكسل مع مجال رؤية 123 درجة وفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثالثة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، وعدسة رابعة لصور الماكرو بمواصفات مطابقة للعدسة الثالثة.

ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ويأتي الجهاز مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4780 ميلي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 30 وات وشحنًا لاسلكيًا بقوة 30 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

مواصفات Xiaomi Mi 10 Pro:

يعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10، ويحتوي على شاشة AMOLED مع حواف منحنية مقاس 6.67 إنشًا تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1200 شمعة وتوفر نسبة تباين تبلغ 5،000،000:1.

وهناك معالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت.

ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 إنشًا ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS.

ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ويأتي الجهاز مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 50 وات وشحنًا لاسلكيًا بقوة 30 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.