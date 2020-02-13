جهاز Keezel 2.0 لحماية أجهزتك مع خطة VPN مدى الحياة بخصم 25%

يمثل تأمين الاتصال بالإنترنت أولوية قصوى خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يسافرون كثيرًا ويعملون بانتظام على شبكات (الواي فاي) Wi-Fi العامة غير الموثوق بها، حيث زادت تهديدات التتبع والمراقبة وسرقة البيانات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبما أن حماية العديد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن تكون أمرًا صعبًا يقدم جهاز (Keezel 2.0) الحل المثالي.

جهاز Keezel 2.0 عبارة عن (نقطة اتصال واي فاي محمولة) Portable Wi-Fi Hotspot يتضمن خطة VPN مجانية مدى الحياة، ويوفر الحماية لاتصالك بشبكات الواي فاي العامة في أي مكان مثل: المقهى، أو المطار، أو الفندق، أو مساحات العمل المشتركة مع تسهيل عملية الاتصال لعدة أجهزة.

الميزات:

يأتي جهاز Keezel 2.0 بتصميم أنيق، كما أنه صغير الحجم وخفيف يسهل التنقل به، ويتيح لك الاتصال بأي شبكة واي فاي قريبة بأمان، وإذا لم توجد شبكة واي فاي فيمكنك دائمًا استخدام محول 4G-dongle، أوEthernet-USB adapter للاتصال بالإنترنت بأمان.

يمنع جدار الحماية المدمج في 2.0 Keezel المتسللين من الوصول إلى أجهزتك.

يعمل تشفير VPN على حماية خصوصيتك أثناء تصفح الإنترنت.

يدعم ميزة الحماية ضد التصيد لمنع سرقة بياناتك عند تصفح الإنترنت.

ميزة (حظر الإعلانات) Adblocking تُحسن تجربة التصفح الخاصة بك، وتُقلل من خطر البرمجيات الضارة.

يقدم جهاز Keezel 2.0 أيضًا سرعات بث مشفرة بالكامل، مما يسمح لك بمشاهدة العديد من الفيديوهات العالية الدقة.

يعمل الجهاز كبنك طاقة Power Bank أيضًا، حيث يأتي مع بطارية تصل سعتها إلى 8000 ميلّي أمبير/الساعة، لذلك فهو يُعد خيارًا رائعًا لشحن أجهزتك عندما تكون بالخارج.

المواصفات:

يعمل جهاز Keezel 2.0 بمعالج ثنائي النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 512 ميجابايت.

يضم بطارية بسعة 8000 ميلًي أمبير/ الساعة تقول الشركة المُصنعة أنها تدوم نحو 20 ساعة على شحنة واحدة.

يدعم اتصال واي فاي (WiFi 802.11 b / g / n) بسرعة 2.4 جيجاهرتز، و5 جيجاهرتز.

متوافق مع أي جهاز يدعم WiFi، مثل: هواتف آيفون، وهواتف أندرويد، والحواسيب اللوحية، والحواسيب المحمولة، وغير ذلك.

يتيح لك الوصول إلى خوادم VPN حول العالم.

السعر:

يتوفر جهاز Keezel 2.0 باللون الأسود، كما تقدم الشركة الهولندية المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، ويبلغ سعر هذا الجهاز 239 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم 25% أي بسعر 179 دولارًا فقط.